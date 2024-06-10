Λογαριασμός
Τρομακτικό βίντεο στην Ινδία: Αεροσκάφος απογειώνεται την ώρα που προσγειώνεται άλλο - Δείτε βίντεο

Τα δύο αεροσκάφη είχαν απόσταση μόλις λίγων μέτρων

Ινδία αεροσκάφη

Τρόμος προκλήθηκε στον ένα και μοναδικό διάδρομο του αεροδρομίου του Μουμπάι στην Ινδία το περασμένο Σάββατο όταν ένα αεροσκάφος της  Air India πραγματοποιούσε προσγείωση ενώ σχεδόν ταυτόχρονα το αεροσκάφος της IndiGo απογειωνόταν.

Τα δύο αεροσκάφη είχαν απόσταση μόλις λίγων μέτρων. Σύμφωνα με την Daily Mail, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας επιτρέπεται να δίνουν το πράσινο φως σε δύο απογειώσεις και δύο προσγειώσεις σε διάστημα τριών λεπτών αλλά ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί αν η ορατότητα είναι καλή.

Πάντως, στον συγκεκριμένο διάδρομο εκτελούνται 46 αναχωρήσεις-αφίξεις ανά ώρα.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα η αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και έχει ήδη θέσει σε διαθεσιμότητα τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας που ήταν βάρδια εκείνη την ώρα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ινδία Αεροσκάφη προσγείωση
