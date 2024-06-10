Τρόμος προκλήθηκε στον ένα και μοναδικό διάδρομο του αεροδρομίου του Μουμπάι στην Ινδία το περασμένο Σάββατο όταν ένα αεροσκάφος της Air India πραγματοποιούσε προσγείωση ενώ σχεδόν ταυτόχρονα το αεροσκάφος της IndiGo απογειωνόταν.

Τα δύο αεροσκάφη είχαν απόσταση μόλις λίγων μέτρων. Σύμφωνα με την Daily Mail, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας επιτρέπεται να δίνουν το πράσινο φως σε δύο απογειώσεις και δύο προσγειώσεις σε διάστημα τριών λεπτών αλλά ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί αν η ορατότητα είναι καλή.

Very scary safety breach at Mumbai Airport yesterday. IndiGo flight lands a short distance behind an AirIndia flight on its take-off roll. Inquiry ordered. The ATC staff have been de-rostered. IndiGo says it was cleared to land. (Via @nikhil_lakhwani) pic.twitter.com/MSmBvasRVp — Shiv Aroor (@ShivAroor) June 9, 2024

Πάντως, στον συγκεκριμένο διάδρομο εκτελούνται 46 αναχωρήσεις-αφίξεις ανά ώρα.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα η αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και έχει ήδη θέσει σε διαθεσιμότητα τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας που ήταν βάρδια εκείνη την ώρα.

Alerts🚨 Bharat🇮🇳



Planes of two flights 'Indigo' and 'Air India' escaped from colliding with each other on the runway of Mumbai Airport in India. After all, who is the one planning this big accident...?



Its investigation is necessary. pic.twitter.com/6Q1Ik2s0TJ — I$lami© T€rrorist (@raviagrawal3) June 9, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.