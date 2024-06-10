Την κατάλληλη πολιτική συμφωνία που θα την κρατήσει στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επόμενα πέντε χρόνια αναζητεί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την ώρα που το κόμμα της, το ΕΛΚ, έρχεται πρώτο με 184 έδρες.

Επί της ουσίας η Φον ντερ Λάιεν αναζητεί την ψήφο άλλων 177 ευρωβουλευτών.

Μολονότι η Ακροδεξιά εμφανίζει ισχυρή άνοδο, το ΕΛΚ είναι πρώτο κόμμα και εάν τις επόμενες εβδομάδες η Φον ντερ Λάιεν κερδίσει την υποψηφιότητα για δεύτερη θητεία, τότε θα χρειαστεί άλλες 177 ψήφους για να πετύχει την πλειοψηφία των 361 εδρών που απαιτούνται στο νέο Ευρωκοινοβούλιο.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναζητήσει συμμαχίες με άλλα κόμματα στο κέντρο, την αριστερά ή ακόμα και -ενδεχομένως- την ακροδεξιά.

Χθες το βράδυ δήλωσε ότι θα ζητήσει πρώτα υποστήριξη από τους σοσιαλιστές και τους φιλελεύθερους, που τη στήριξαν στην πρώτη της θητεία.

Αλλά πιθανότατα θα χρειαστεί να φτάσει πέρα ​​από αυτές τις ομάδες για να εξασφαλίσει την υποστήριξη που χρειάζεται. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει κάποιες επισφαλείς επιλογές: Θα μπορούσε να ζητήσει υποστήριξη από τους Πράσινους, αλλά στη συνέχεια πιθανότατα θα αποξενώσει ορισμένους από τους συντηρητικούς του ΕΛΚ που αντιτίθενται στα βασικά μέτρα για το κλίμα της Πράσινης Συμφωνίας.

Εάν επιλέξει να συνεχίσει να φλερτάρει την ακροδεξιά ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, με επικεφαλής την Ιταλίδα Τζόρτζια Μελόνι, η φον ντερ Λάιεν κινδυνεύει να αποβάλει τους σοσιαλιστές και τους φιλελεύθερους.

Το Κέντρο και η Αριστερά αντιδρούν ήδη σε οποιαδήποτε συμμαχία με σκληροπυρηνικούς δεξιούς, αφού η Ακροδεξιά «σάρωσε» στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Η Φον ντερ Λάιεν τόνισε την Κυριακή ότι «το κέντρο κρατάει» και πρόσθεσε ότι «το αποτέλεσμα έρχεται με μεγάλη ευθύνη για τα κόμματα στο κέντρο».

Στα χαρτιά, τα μέχρι στιγμής νούμερα λειτουργούν υπέρ της. Συνολικά, αυτές οι τρεις ομάδες - το ΕΛΚ, οι Σοσιαλιστές & Δημοκράτες και το Renew - πρόκειται τώρα να προσθέσουν έως και 407 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με ενημερωμένα στοιχεία. Χρειάζεται μόνο 361 ψήφους για να εγκριθεί η υποψηφιότητά της.

Ωστόσο, δεν θα την υποστηρίξουν όλοι οι βουλευτές του ΕΛΚ, συμπεριλαμβανομένων κυρίως των Γάλλων πολιτικών του ΕΛΚ που τη βλέπουν ως πιστή όχι στην πολιτική οικογένεια, αλλά στον αντίπαλό τους Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν.

Υπάρχει μάλιστα η εκτίμηση ότι περισσότερο από το 10% των βουλευτών σε καθεμία από τις τρεις κεντρώες ομάδες -συμπεριλαμβανομένου του ΕΛΚ- είτε θα της αντιταχθούν είτε θα απέχουν.

Καθώς η σκόνη από τις ευρωεκλογές κατακάθεται, ξεκινά το ξέφρενο παρασκηνιακό πάρε-δώσε. Η Φον ντερ Λάιεν θα έχει την ευκαιρία να ξεκινήσει τις απευθείας επαφές στο ανώτατο επίπεδο με Μακρον, Σολτς και Μελόνι στη σύνοδο κορυφής της G7 που ξεκινά στην Ιταλία την Πέμπτη.

Ακολουθούν ακόμη δύο ευκαιρίες για πολιτικό μασάζ, στις δύο συνόδους κορυφής μέσα στον Ιούνιο.

Από την άλλη, σημειώνει το Politico, δεν είναι μόνο οι αριθμοί από τους οποίους εξαρτάται το μέλλον της Φον ντερ Λάιεν, αφού οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους σχετικά με το ποιον επιλέγουν για την τοπ θέση.

Παρά το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Κοινοβούλιο, το ΕΛΚ εκπροσωπείται μόνο από 12 από αυτούς τους ηγέτες, και κανένας από αυτούς δεν προέρχεται από παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία ή η Ισπανία.

Ανώτερος αξιωματούχος της ομάδας Renew του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας την Κυριακή, υποστήριξε την ιδέα αντικατάστασης της Φον ντερ Λάιεν με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, η οποία είναι επίσης από το ΕΛΚ.

«Πολλοί ευρωβουλευτές έκαναν εκστρατεία εναντίον της φον ντερ Λάιεν» είπε ο αξιωματούχος, ενώ η Μετσόλα «αρέσει σε όλους».

Ο επικεφαλής υποψήφιος των Σοσιαλιστών Nicolas Schmit, από την άλλη πλευρά, εξέφρασε την προθυμία της ομάδας του να συνεργαστεί με τη Φον ντερ Λάιεν. «Δεν υπάρχει δυνατότητα για εμάς τους Σοσιαλδημοκράτες να έχουμε συνεργασία με αυτούς που θέλουν να διαλύσουν, να αποδυναμώσουν αυτήν την Ευρώπη που χτίσαμε επί αρκετές δεκαετίες» δήλωσε ο Schmit, ο οποίος είναι επίσης μέλος της πρώτης θητείας της Επιτροπής της von der Leyen

Πηγή: skai.gr

