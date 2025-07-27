Οι δασμοί στην ΕΕ δεν θα πέσουν κάτω από το 15% λέει ο Τραμπ - «Στο 50-50 οι πιθανότητες για συμφωνία»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες οι ΗΠΑ και η ΕΕ να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία, κάνοντας λόγο για τρία ή τέσσερα βασικά σημεία διαφωνίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Τραμπ έκανε αυτή τη δήλωση στην αρχή της συνάντησης με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο γκολφ κλαμπ του στο Τέρνμπερι, στη δυτική ακτή της Σκωτίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το κύριο σημείο διαφωνίας είναι η «δικαιοσύνη», επισημαίνοντας τους φραγμούς στις εξαγωγές αυτοκινήτων και αγροτικών προϊόντων από τις ΗΠΑ προς την ΕΕ. «Η ευρωπαϊκή αγορά είναι πολύ κλειστή», σχολίασε. Ερωτηθείς ο Τραμπ αν μπορεί να κάνει καλύτερο από δασμούς 15% στην ΕΕ, απάντησε ότι «αν κάτι καλύτερο σημαίνει χαμηλότεροι (δασμοί), όχι». «Πιθανόν να γνωρίζουμε σε μια ώρα», σημείωσε και είπε επίσης ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν θα ενταχθούν σε αυτήν τη συμφωνία και ότι η διορία που έχει δώσει, μέχρι την 1η Αυγούστου, «ισχύει για όλες τις συμφωνίες», εκτός από αυτές που αφορούν τον χάλυβα και το αλουμίνιο. «Αν κάνουμε μια συμφωνία σήμερα, αυτό θα είναι το τέλος. Θα περάσουν χρόνια πριν χρειαστεί να το συζητήσουμε ξανά», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκτίμησε από τη μεριά της ότι οι πιθανότητες για μια εμπορική συμφωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι 50-50, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα βασίζεται στη δικαιοσύνη και την εξισορρόπηση. Πριν από τη συνάντησή της με τον Τραμπ στη Σκωτία, η φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ «σκληρό διαπραγματευτή» και είπε ότι αν καταλήξουν σε συμφωνία, θα είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που θα έχουν συνάψει ποτέ. «Προσδοκώ με μεγάλη ανυπομονησία τις συζητήσεις με τον Τραμπ».

Τραμπ: Οι ΗΠΑ είναι κοντά στην επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα

Όσον αφορά το εμπορικό μέτωπο με την Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είναι κοντά στην επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με το Πεκίνο, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία με την Κίνα. Στην ουσία, έχουμε ήδη καταλήξει σε συμφωνία με την Κίνα, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», δήλωσε ο Τραμπ.

Τραμπ: Το Ισραήλ θα πρέπει να λάβει απόφαση σχετικά με τα επόμενα βήματα στη Γάζα

Στο εμταξύ, ο ΤραμπΤραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να λάβει απόφαση σχετικά με τα επόμενα βήματα στη Γάζα, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει τι θα συμβεί μετά την απόσυρση του Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων με τη Χαμάς.

Ο Τραμπ υπογράμμισε τη σημασία της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα, λέγοντας ότι ξαφνικά σκλήρυναν τη στάση τους στο θέμα αυτό. «Δεν θέλουν να τους επιστρέψουν, και έτσι το Ισραήλ θα πρέπει να λάβει μια απόφαση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στην αρχή της συνάντησης με την Πρόεδρο της Κομισιόν.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη - Και οι δύο θέλουν να επιλύσουν το ζήτημα

Ακόμη, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι τόσο η Ταϊλάνδη όσο και η Καμπότζη επιθυμούν να επιλύσουν τις διαφορές τους, αφού ενημέρωσε τους ηγέτες των δύο χωρών ότι δεν θα συνάψει εμπορικές συμφωνίες μαζί τους, αν δεν τερματίσουν τις εχθροπραξίες.

«Μίλησα και με τους δύο πρωθυπουργούς και πιστεύω ότι, όταν τελειώσαμε, ήθελαν να επιλύσουν το ζήτημα», δήλωσε ο Τραμπ,εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι αξιωματούχοι της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες.

