Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της στο "Χ", αναφέρθηκε στην επιλογή του ακροδεξιού Ραφαέλε Φίτο ως έναν από τους εκτελεστικούς αντιπροέδρους της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Φίτο, υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην κυβέρνηση Μελόνι, είναι το πρώτο μέλος λαϊκιστικού κόμματος της άκρας δεξιάς που αναλαμβάνει θέση εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Συγχαρητήρια στον Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος ορίστηκε εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αρμοδιότητες για την συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις. Μια σημαντική αναγνώριση, η οποία επιβεβαιώνει ότι το έθνος μας διαδραματίζει και πάλι κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο της ΕΕ», γράφει η Μελόνι.

«Η Ιταλία εξασφαλίζει και πάλι, επιτέλους, πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη. Καλή δουλειά, Ραφαέλε, είμαστε βέβαιοι ότι θα εργαστείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το συμφέρον της Ιταλίας και της Ευρώπης».

Congratulazioni a @RaffaeleFitto per la nomina a Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito UE.



L’Italia torna finalmente… pic.twitter.com/Gnw72y4bWc — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 17, 2024

Πρώην ευρωβουλευτής, άλλοτε συμπρόεδρος της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Ραφαέλε Φίτο θεωρείται πιστός της Μελόνι, στην παράταξη της οποίας, τα Αδέλφια της Ιταλίας (FdI), εντάχθηκε αφού υπήρξε για μεγάλο διάστημα ανερχόμενο αστέρι του Forza Italia, του δεξιού κόμματος του πρώην επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης και δισεκατομμυριούχου Σίλβιο Μπερλουσκόνι, που απεβίωσε το 2023.

Έξι αντιπρόεδροι της νέας Επιτροπής (4 γυναίκες και 2 άνδρες)

Όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η νέα Επιτροπή θα έχει 6 εκτελεστικούς αντιπροέδρους: 4 γυναίκες και 2 άνδρες.

Η Τερέζα Ριμπέιρα (Ισπανία) θα είναι εκτελεστική αντιπρόεδρος μιας καθαρής, δίκαιης και ανταγωνιστικής μετάβασης. Θα είναι επίσης υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού. Θα καθοδηγήσει τις εργασίες για να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα τηρήσει τους στόχους της που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

θα είναι εκτελεστική αντιπρόεδρος μιας καθαρής, δίκαιης και ανταγωνιστικής μετάβασης. Θα είναι επίσης υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού. Θα καθοδηγήσει τις εργασίες για να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα τηρήσει τους στόχους της που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η Χένα Βιρκούνεν (Φινλανδία) θα είναι η εκτελεστική αντιπρόεδρος για την Τεχνολογία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία. Θα είναι επίσης υπεύθυνη για το χαρτοφυλάκιο ψηφιακών και αιχμής τεχνολογιών. «Θα ζητήσω από τη Χένα να εξετάσει τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της ασφάλειας. Αλλά και να ενισχύσουμε τα θεμέλια της δημοκρατίας μας, όπως το κράτος δικαίου, και να την προστατέψουμε όπου κι αν δέχεται επίθεση», είπε η πρόεδρος της Επιτροπής.

θα είναι η εκτελεστική αντιπρόεδρος για την Τεχνολογία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία. Θα είναι επίσης υπεύθυνη για το χαρτοφυλάκιο ψηφιακών και αιχμής τεχνολογιών. «Θα ζητήσω από τη Χένα να εξετάσει τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της ασφάλειας. Αλλά και να ενισχύσουμε τα θεμέλια της δημοκρατίας μας, όπως το κράτος δικαίου, και να την προστατέψουμε όπου κι αν δέχεται επίθεση», είπε η πρόεδρος της Επιτροπής. Ο Στεφάν Σεζουρνέ (Γαλλία) θα είναι ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη βιομηχανία, τις ΜΜΕ και το χαρτοφυλάκιο της Ενιαίας Αγοράς. «Θα καθοδηγήσει το έργο για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των εταιρειών μας -από τις επενδύσεις και την καινοτομία μέχρι την οικονομική σταθερότητα και το εμπόριο και την οικονομική ασφάλεια», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

θα είναι ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη βιομηχανία, τις ΜΜΕ και το χαρτοφυλάκιο της Ενιαίας Αγοράς. «Θα καθοδηγήσει το έργο για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των εταιρειών μας -από τις επενδύσεις και την καινοτομία μέχρι την οικονομική σταθερότητα και το εμπόριο και την οικονομική ασφάλεια», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Κάγια Κάλας (Εσθονία) θα είναι η ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρός της ΕΕ. «Βρισκόμαστε σε μια εποχή γεωστρατηγικών αντιπαλοτήτων και αστάθειας. Η εξωτερική μας πολιτική και η πολιτική ασφαλείας πρέπει να σχεδιαστεί έχοντας κατά νου αυτήν την πραγματικότητα και πρέπει να είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένη με τα δικά μας συμφέροντα», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ σε αυτήν» για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε Γεωπολιτική Επιτροπή.

θα είναι η ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρός της ΕΕ. «Βρισκόμαστε σε μια εποχή γεωστρατηγικών αντιπαλοτήτων και αστάθειας. Η εξωτερική μας πολιτική και η πολιτική ασφαλείας πρέπει να σχεδιαστεί έχοντας κατά νου αυτήν την πραγματικότητα και πρέπει να είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένη με τα δικά μας συμφέροντα», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ σε αυτήν» για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε Γεωπολιτική Επιτροπή. Η Ροχάνα Μινζάτου (Ρουμανία) είναι η εκτελεστική αντιπρόεδρος για τους Ανθρώπους, τις Δεξιότητες και την Ετοιμότητα. Θα έχει την ευθύνη για τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και τα κοινωνικά δικαιώματα. Η Ρ. Μινζάτου θα ηγηθεί κυρίως της Ένωσης Δεξιοτήτων και του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Θα επικεντρωθεί σε εκείνους τους τομείς που είναι κρίσιμοι για την ένωση της κοινωνίας.

είναι η εκτελεστική αντιπρόεδρος για τους Ανθρώπους, τις Δεξιότητες και την Ετοιμότητα. Θα έχει την ευθύνη για τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και τα κοινωνικά δικαιώματα. Η Ρ. Μινζάτου θα ηγηθεί κυρίως της Ένωσης Δεξιοτήτων και του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Θα επικεντρωθεί σε εκείνους τους τομείς που είναι κρίσιμοι για την ένωση της κοινωνίας. Ο Ραφαέλε Φίτο (Ιταλία) θα είναι ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις. Θα είναι υπεύθυνος για το χαρτοφυλάκιο που ασχολείται με την πολιτική συνοχής, την περιφερειακή ανάπτυξη και τις πόλεις. «Θα αξιοποιήσουμε την εκτεταμένη εμπειρία του για να βοηθήσουμε στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των πολιτικών μας για τη συνοχή, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη», ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής.

