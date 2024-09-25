Εκτός μάχης έχουν μείνει 1.500 μαχητές της Χεζμπολάχ λόγω των τραυματισμών τους από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε συσκευές επικοινωνίας, όπως αποκάλυψε ανώνυμος αξιωματούχος της σιίτικης οργάνωσης, σύμφωνα με το Reuters.

Όπως είπε, οι μαχητές έχουν τυφλωθεί ή έχουν ακρωτηριαστεί στα χέρια.

Αν και αυτό είναι ένα σημαντικό πλήγμα, αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό κομμάτι της οργάνωσης αφού σε έκθεσή του το αμερικανικό Κογκρέσο αναφέρθηκε σε 40.000 - 50.000 μέλη της Χεζμπολάχ.

Ο αρχηγός της οργάνωσης Χασάν Νασράλα ισχυρίστηκε ότι η ομάδα έχει 100.000 μαχητές.

Παράλληλα, δύο από τις πηγές που γνωρίζουν τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ ανέφεραν ότι η ομάδα όρισε γρήγορα αντικαταστάτες μετά το θάνατο του Ιμπραήμ Ακίλ και άλλων ανώτερων στελεχών που σκοτώθηκαν στην αεροπορική επιδρομή την περασμένη Παρασκευή στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Την ίδια ώρα, οι μάχες κλιμακώνονται. Το Ισραήλ σκότωσε έναν ακόμη κορυφαίο στέλεχος Χεζμπολάχ, τον Ιμπραήμ Κουμπάισι, χθες,Τρίτη. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ έχει δείξει την ικανότητά της να συνεχίσει τις επιχειρήσεις, εκτοξεύοντας εκατοντάδες ρουκέτες προς το Ισραήλ σε ολοένα και βαθύτερες επιθέσεις.

Σήμερα, Τετάρτη, οι επιθέσεις συνεχίζονται και από τις δύο πλευρές με τη Χεζμπολάχ να πραγματοποιεί την πρώτη της πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ η οποία είχε στόχο το αρχηγείο της Μοσάντ, σύμφωνα με την ίδια την οργάνωση. Επιπλέον, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα σημερινά ισραηλινά πλήγματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.