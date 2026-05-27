Δίκη Λυγγερίδη: Συνεχίζεται η διαδικασία με καταθέσεις φιλάθλων

Με τις καταθέσεις φιλάθλων συνεχίστηκε σήμερα Τετάρτη η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, με τους μάρτυρες να περιγράφουν όσα αντιλήφθηκαν το βράδυ των επεισοδίων έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη».

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν μέχρι στιγμής στο δικαστήριο, αρκετοί μάρτυρες υποστήριξαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί πως βρίσκονταν σε εξέλιξη επεισόδια έξω από το γήπεδο. Όπως ανέφεραν, κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει όταν άρχισαν να εισπνέουν δακρυγόνα.

Ορισμένοι από τους φιλάθλους κατέθεσαν ακόμη ότι μετά τα επεισόδια είδαν άτομα να καίνε τα ρούχα τους, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια πρακτική που «δεν συνηθίζεται» στους οπαδικούς χώρους. Άλλοι μάρτυρες ανέφεραν ότι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια έξω από το γήπεδο σε τιμές υψηλότερες από τις κανονικές.

Παράλληλα, στη διαδικασία παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των προστατευόμενων μαρτύρων. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει να ελεγχθεί εάν ένας από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες έχει και την ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Για τους άλλους δύο προστατευόμενους μάρτυρες, ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί να μην υπάρξει περαιτέρω έλεγχος, εκτιμώντας ότι από τις καταθέσεις τους δεν προκύπτουν στοιχεία που να τους αποδίδουν τέτοια ιδιότητα.

Η απόφαση του δικαστηρίου επί του ζητήματος αναμένεται να εκδοθεί στις 3 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.