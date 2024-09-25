Ακόμη βαρύτερος έγινε ο απολογισμός της νέας οικογενειακής τραγωδίας που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Νουόρο της Σαρδηνίας.

Ο δράστης, ο 50χρονος Ρομπέρτο Γκλεμπόνι, εργάτης σε τοπική βιομηχανία, έπειτα από καυγά, με περίστροφο που κατείχε νόμιμα πυροβόλησε θανάσιμα την σύζυγό του, 43 ετών, και την κόρη του Μαρτίνα, 26 ετών.

Επίσης, τραυμάτισε βαρύτατα την μητέρα του, η οποία ζούσε σε διπλανό διαμέρισμα, και έναν γείτονα, ιδιοκτήτη του σπιτιού στο οποίο διέμενε, ο οποίος είχε σπεύσει σε βοήθεια. Το 11χρονο παιδί του πέθανε λίγο μετά την μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο δράστης, στο τέλος της δολοφονικής αυτής μανίας, αυτοκτόνησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.