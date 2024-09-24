Συνάντηση Μελόνι- Ερντογάν στην Νέα Υόρκη

H Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε σήμερα συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο των εργασιών της 79ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, κυρία θέματα συζήτησης ήταν το Μεσανατολικό, αλλά και η στήριξη της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και η αναζήτηση διαρκούς και δίκαιης ειρήνης.

Σε σχέση με τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφάλειας, στην ανακοίνωση της κυβέρνησης Μελόνι υπογραμμίζεται ότι οι δυο ηγέτες αναφέρθηκαν και πάλι στην κοινή προσπάθεια, στα πλαίσια της ομάδας United for Consensus, προς στήριξη μιας λύσης η οποία να έχει ως σημεία αναφοράς τις αρχές της ισότητας, της δημοκρατικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας, η οποία να αποκλείει, κατά συνέπεια, την δημιουργία νέων μονίμων εδρών.

Σε διμερές επίπεδο, τέλος, όπως αναφέρεται, επιβεβαιώθηκε η βούληση για πραγματοποίηση διμερούς διάσκεψης και επιχειρηματικού φόρουμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

