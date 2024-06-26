Η πολυβραβευμένη ηθοποιός Τζίνα Ρόουλαντς (Gena Rowlands) και πρωταγωνίστρια του κλασσικού πλεόν "Notebook" - πάσχει από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, όπως αποκάλυψε ο γιος της, σκηνοθέτης και επίσης ηθοποιός Νικ Κασσαβέτης (Nick Cassavetes).

Μιλώντας στο Entertainment Weekly με αφορμή την 20η επέτειο από την πρεμιέρα της ταινίας «The Notebook», σημείωσε ότι η μητέρα του πάσχει από την ασθένεια εδώ και πέντε χρόνια.

Στην ρομαντική, δραματική ταινία, η Ρόουλαντς υποδυόταν την ηλικιωμένη εκδοχή τής πρωταγωνίστριας Allie, που επίσης είχε άνοια.

«Έβαλα τη μητέρα μου να υποδυθεί την ηλικιωμένη Allie και περάσαμε πολύ χρόνο μιλώντας για τη νόσο, θέλοντας να είμαστε αυθεντικοί με αυτήν. Τώρα, τα τελευταία πέντε χρόνια, πάσχει από Αλτσχάιμερ. Είναι σε πλήρη άνοια. Και είναι τόσο τρελό - το ζήσαμε, το υποδύθηκε και τώρα το ζούμε», δήλωσε ο σκηνοθέτης, η γιαγιά του οποίου, Lady Rowlands, έπασχε επίσης από την ίδια ασθένεια.

Gena Rowlands has been living with Alzheimer’s disease "for the last five years," says her son and "The Notebook" director Nick Cassavetes.



Σε συνέντευξή της το 2004 η μητέρα του είχε μιλήσει για το γεγονός αυτό στο «O Magazine».

«Το πέρασα αυτό με τη μητέρα μου, και αν δεν ήταν ο Nικ να σκηνοθετήσει την ταινία, δεν νομίζω ότι θα την έκανα -ήταν απλά πολύ δύσκολο για μένα» είχε πει χαρακτηριστικά η πολυβραβευμένη ηθοποιός. «Ήταν μια δύσκολη αλλά υπέροχη ταινία».

Η Τζίνα Ρόουλαντς υπήρξε μία από τις πιο γοητευτικές και χαρισματικές Αμερικανίδες ηθοποιούς του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Το 2015 έλαβε τιμητικό Όσκαρ ενώ συμμετείχε σε 10 ταινίες του συζύγου της, Τζον Κασσαβέτη (John Cassavetes), μεταξύ των οποίων το «A Woman Under the Influence» το 1974 και το «Gloria» το 1980 όπου ήταν υποψήφια για Όσκαρ.

Επιπλέον έχει κερδίσει τέσσερα βραβεία Emmy ενώ η τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στη κωμωδία του 2014 «Six Dance Lessons in Six Weeks», όπως αναφέρει το ΑP.

