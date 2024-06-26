Λείπουν δημόσιες τουαλέτες στη Γερμανία

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές πόλεις στη Γερμανία είναι η έλλειψη δημόσιων αποχωρητηρίων. Ειδικά όταν καταφθάνουν δεκάδες χιλιάδες ποδοσφαιρόφιλοι.

«Συχνά είναι αδύνατο να βρεθούν τουαλέτες που δεν είναι ελαττωματικό, με χρέωση και προσβάσιμες», δηλώνει εκπρόσωπος του «klo:lektiv», μιας ένωσης ανθρώπων, που, σύμφωνα με τους ίδιους, επιχειρούν να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για την έλλειψη δημόσιων αποχωρητηρίων στη Γερμανία.

Η προσφορά δεν είναι ολοκληρωμένη και τα αποχωρητήρια συχνά παραμελούνται όταν οι προϋπολογισμοί των δήμων είναι περιορισμένοι. Υπάρχει έλλειψη συνειδητοποίησης «ότι οι τουαλέτες είναι ένα απολύτως απαραίτητο στοιχείο της πόλης και των υποδομών της». Ιδιαίτερα στον πολεοδομικό σχεδιασμό οι τουαλέτες είναι ένα θέμα περιθωριοποιημένο - πράγμα ιδιαίτερα ατυχές για ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με αναπηρία.

Πρόβλημα ειδικά στην επαρχία

Δεν υπάρχουν αρκετές προσβάσιμες τουαλέτες, ειδικά στις αγροτικές περιοχές, προσθέτει ο Ματίας Τσαϊσμπέργκερ από το κλαμπ «Αυτοβοήθεια ακράτειας». Τις περισσότερες φορές υπάρχουν μόνο οι τουαλέτες σε καταστήματα ή δημόσιες υπηρεσίες στις ώρες λειτουργίας τους. «Υπάρχει σίγουρα ανάγκη για δράση, ειδικά στην επαρχία», λέει.

Δεν είναι σαφές πόσες δημόσιες τουαλέτες υπάρχουν στη Γερμανία. Οι πόλεις και οι δήμοι είτε τις λειτουργούν οι ίδιες είτε τις παραχωρούν σε εξωτερικές εταιρείες. Υπάρχουν επίσης καταστήματα και εστιατόρια που έχουν τις δικές τους τουαλέτες, και οι οποίες διατίθενται σε περαστικούς έναντι χρέωσης που καταβάλλουν οι δήμοι.

Έτσι μια ιδέα από την πόλη Άλεν της Βάδης-Βυτεμβέργης αποτέλεσε παράδειγμα προε μίμηση: Το «ευγενικό αποχωρητήριο» αναπτύχθηκε το 2002. Τα εστιατόρια παρέχουν τουαλέτες δωρεάν σε όλους και ως αντάλλαγμα η πόλη συνδράμει στα έξοδα που δημιουργούνται.

Ο κίνδυνος έλλειψης δημόσιων και δωρεάν αποχωρητηρίων κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου είναι παρ' όλα αυτά μεγάλος.



Πηγή: dpa

