Στην περικοπή του 5% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της πρόκειται να προχωρήσει η Meta σε μια προσπάθεια «να απομακρυνθούν ταχύτερα οι χαμηλές επιδόσεις» της.

Ενημερώνοντας το προσωπικό, το αφεντικό της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ είπε ότι είχε λάβει την απόφαση να επιταχύνει τις τακτικές περικοπές της εταιρείας με βάση την απόδοση εν αναμονή μιας «έντονης χρονιάς».

Η εταιρεία, η οποία απασχολεί περίπου 72.000 άτομα παγκοσμίως, δεν είπε πώς θα διανεμηθούν οι περικοπές σε όλο τον κόσμο ωστόσο επισήμανε ότι η εταιρεία θα «αναπληρώσει» τους ρόλους αργότερα μέσα στο 2025.

Οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ που επηρεάζονται από την απόφαση αυτή θα το γνωρίζουν έως τις 10 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το σημείωμα του Ζούκερμπεργκ. Όσοι βρίσκονται εκτός ΗΠΑ θα ενημερωθούν «αργότερα».

«Αυτή θα είναι μια έντονη χρονιά και θέλω να βεβαιωθώ ότι έχουμε τους καλύτερους ανθρώπους στις ομάδες μας», έγραψε.

«Αποφάσισα να ανεβάσω τον πήχη στη διαχείριση απόδοσης και να απομακρύνω γρηγορότερα άτομα με χαμηλές επιδόσεις».

Η κίνηση έρχεται μετά από άλλες μεγάλες αποφάσεις του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων για τον τερματισμό των προγραμμάτων ελέγχου στοιχείων και ποικιλομορφίας της εταιρείας.

Περίπου 3.600 άτομα θα μπορούσαν να επηρεαστούν από αυτή την απόφαση με τον Ζούκερμπεργκ να λέει πως όσοι απολυθούν θα λάβουν μια «γενναιόδωρη αποζημίωση».

Οι τελευταίες μεγάλες περικοπές στη Meta ήρθαν το 2023, όταν η εταιρεία προχώρησε στην περικοπή περίπου 10.000 θέσεων σε μια προσπάθεια μείωσης του κόστους.

Πηγή: skai.gr

