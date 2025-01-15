Στην Πολωνία ο Ζελένσκι μετά τη συμφωνία να εκταφούν τα θύματα της σφαγής της Βολυνίας του Β' ΠΠ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί σήμερα τη Βαρσοβία, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του Πολωνού πρωθυπουργού, αφού η χώρα ανακοίνωσε πως σημειώθηκε πρόοδος σε μια ιστορική διένεξη που υπήρχε μεταξύ των δύο συμμάχων σχετικά με σφαγές που διαπράχθηκαν κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αν και η Πολωνία είναι από τους πιο κατηγορηματικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή του 2022, οι σχέσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών ήταν για γενιές τεταμένες λόγω των σφαγών της Βολυνίας που είχαν διαπραχθεί από το 1943 ως το 1945.

Σύμφωνα με την Πολωνία, περισσότεροι από 100.000 Πολωνοί είχαν σκοτωθεί τότε σε σφαγές που είχαν πραγματοποιήσει Ουκρανοί εθνικιστές. Χιλιάδες Ουκρανοί είχαν χάσει επίσης τη ζωή τους σε φόνους που έγιναν σε αντίποινα.

Η Πολωνία ζητούσε από καιρό ελεύθερη πρόσβαση των ειδικών της σε τοποθεσίες όπου πιστεύεται πως έχουν ταφεί τα λείψανα αυτών που σκοτώθηκαν, ώστε να γίνουν εκταφές και κανονικές κηδείες.

Την Παρασκευή, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χαιρέτισε μια «πρόοδο» στις σχέσεις, λέγοντας ότι η Ουκρανία έλαβε την απόφαση να επιτρέψει να πραγματοποιηθούν οι πρώτες εκταφές θυμάτων.

Η Ουκρανία αναφέρεται συχνά στα γεγονότα της Βολυνίας ως μέρος μιας σύγκρουσης ανάμεσα στην Πολωνία και την Ουκρανία που έπληξε και τις δύο χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.