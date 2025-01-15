Λογαριασμός
Τουλάχιστον 60 νεκροί σε παράνομο χρυσωρυχείο στη Νότια Αφρική - Δείτε βίντεο

Η αστυνομία πολιορκεί το ορυχείο τον Αύγουστο και απέκοψε τον εφοδιασμό με τρόφιμα και νερό στην προσπάθεια να αναγκάσει τους χρυσωρύχους να βγουν

Αφρική

Οι αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν ανασύρει τουλάχιστον 60 πτώματα από το ορυχείο χρυσού Στίλφοντεϊν τις τελευταίες δύο ημέρες, ανακοίνωσε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ η αστυνομία.

Η αστυνομία άρχισε να πολιορκεί το ορυχείο τον Αύγουστο και απέκοψε τον εφοδιασμό με τρόφιμα και νερό στην προσπάθεια να αναγκάσει τους χρυσωρύχους να βγουν από αυτό για να τους συλλάβει στο πλαίσιο της καταστολής της παράνομης εξόρυξης.

 

 Τη Δευτέρα οι αρχές άρχισαν να ανασύρουν πτώματα και να απεγκλωβίζουν επιζώντες από το ορυχείο χρυσού σε βάθος μεγαλύτερο των δύο χιλιομέτρων χρησιμοποιώντας έναν μεταλλικό κλωβό, σε μια επιχείρηση που θα συνεχιστεί για μέρες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας ανέφερε ότι 51 πτώματα είχαν ανασυρθεί χθες μέχρι τις 23:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), που προστίθενται στα 9 τα οποία είχαν ανασυρθεί την Δευτέρα.

Χθες 106 επιζώντες απεγκλωβίστηκαν και συνελήφθησαν για παράνομη εξόρυξη, πρόσθεσε η αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Νότια Αφρική ορυχείο Νεκροί
