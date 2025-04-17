Λαθρέμποροι ναρκωτικών βρίσκονται, το πιθανότερο, πίσω από ένα άνευ προηγουμένου κύμα επιθέσεων εναντίον γαλλικών φυλακών, αν και η ξένη επιρροή και η άκρα αριστερά παραμένουν ως πιθανοί υποκινητές, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό.

«Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για λαθρεμπόρους ναρκωτικών. Είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα σενάρια», δήλωσε ο Ρεταγιό στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Τουλάχιστον εννέα εγκαταστάσεις φυλακών και σχετικών με αυτές θεσμών έχουν τεθεί στο στόχαστρο νυχτερινών εμπρησμών και άλλων επιθέσεων αυτή την εβδομάδα και ένα αυτοκίνητο πυρπολήθηκε στο σπίτι ενός δεσμοφύλακα.

Ο Ρεταγιό επιβεβαίωσε τη σύλληψη ενός ατόμου, αλλά είπε πως είναι πολύ πρώιμο να ειπωθεί αν συνδέεται με τις επιθέσεις, οι οποίες σύμφωνα με την κυβέρνηση φαίνεται να είναι απάντηση στις προσπάθειές της να καταστείλει μια αύξηση σε επίπεδα ρεκόρ της κοκαΐνης που ρέει στην Ευρώπη από τη Λατινική Αμερική.

Σχέδια για φυλακές υψίστης ασφαλείας

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν σχεδιάζει να ανοίξει φυλακές υψίστης ασφαλείας προκειμένου να στεγάσουν τους πιο υψηλόβαθμους λαθρεμπόρους ναρκωτικών στη Γαλλία και να περιορίσει τις επαφές των κρατουμένων με τις οικογένειές τους.

Ομάδα στο Telegram, που αποκαλείται "Δικαιώματα των Γάλλων Φυλακισμένων" (DDPF), συστάθηκε μία ημέρα πριν από την έναρξη των επιθέσεων και υποστηρίζει ότι απειλούνται τα δικαιώματα των φυλακισμένων, έχει τεθεί υπό έρευνα.

Η μαζική εισροή κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική έχει μεταμορφώσει τις τοπικές αγορές ναρκωτικών, προκαλώντας ένα κύμα βίας.

Παρά τις κατασχέσεις φορτίων κοκαΐνης που έφθασαν σε ύψη ρεκόρ στη Γαλλία, οι συμμορίες καταγράφουν απροσδόκητα υψηλά κέρδη καθώς διευρύνουν τη δράση τους από παραδοσιακές βάσεις ισχύος σε πόλεις, όπως η Μασσαλία, σε μικρότερες πόλεις που δεν είναι συνηθισμένες στη βία που συνδέεται με ναρκωτικά.

Από την πλευρά του, ο εισαγγελέας που ηγείται της εθνικής αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας δήλωσε σήμερα πως δεν «επικρατεί κάποιο σενάριο» στην έρευνα για τις επιθέσεις σε σωφρονιστικά ιδρύματα στη Γαλλία.

«Δεν υπάρχει κάποια σύλληψη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και, γι' άλλη μια φορά, δεν υπάρχει στοχοποίηση κάποιου συγκεκριμένου προφίλ», δήλωσε ο Ολιβιέ Κριστέν στον ραδιοφωνικό σταθμό Franceinflo.

Η τρομοκρατία «μέσω του εκφοβισμού (...) είναι ένας χαρακτηρισμός που μπορούμε να κρατήσουμε», δήλωσε ο εισαγγελέας στον οποίο έχει ανατεθεί η έρευνα.

Παρότι το λαθρεμπόριο ναρκωτικών έχει αναφερθεί ιδιαίτερα από τον υπουργό Δικαιοσύνης, «κανένα σενάριο δεν θεωρείται ότι έχει κλείσει» περιλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης ξένης ανάμιξης, είπε. «Όλα είναι πιθανά», σύμφωνα με τον Ολιβιέ Κριστέν, ακόμη κι αν «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο στοιχείο που να μας επιτρέπει να το σκεφτούμε».

Σειρά από επιθέσεις για τρεις νύχτες

Για τρεις συνεχόμενες νύχτες, από το βράδυ της Κυριακής μέχρι το πρωί της Τετάρτης, σειρά επιθέσεων πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία εναντίον σωφρονιστικών ιδρυμάτων, κυρίως πυρπολήσεις οχημάτων, αλλά και πυρά αυτόματων όπλων εναντίον της πύλης της φυλακής στην Τουλόν (νοτιοανατολικά), που δε προκάλεσαν θύματα.

Συνολικά «21 οχήματα» «πυρπολήθηκαν και μια δεκαριά οχήματα υπέστησαν ζημιές», σύμφωνα με τον Κριστέν, ο οποίος διευκρίνισε πως, εξ όσων γνωρίζει, στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, «δεν διαπράχθηκαν γεγονότα τέτοιας φύσης».

Ήταν μια «ήσυχη νύχτα», δήλωσε επίσης ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό στο RTL.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

