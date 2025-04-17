World Press Photo: Το πρώτο βραβείο στο πορτρέτο ενός 9χρονου ακρωτηριασμένου Παλαιστίνιου

Η φωτογραφία ενός 9χρονου Παλαιστίνιου, ακρωτηριασμένου και από τα δύο χέρια καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει από ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, παίρνει το πρώτο βραβείο του World Press Photo 2025.

Η φωτογραφία ανήκει στην Παλαιστίνια φωτογράφο Σαμάρ Ελούφ και τραβήχτηκε για τους New York Times. Είναι ένα πορτρέτο του Μαχμούντ Αζούρ, ο οποίος διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Ντόχα αφού η έκρηξη του ξερίζωσε το ένα χέρι και ακρωτηρίασε το άλλο.

«Ένα από τα δυσκολότερα πράγματα, όπως μου εξήγησε η μητέρα του Μαχμούντ, είναι ότι όταν ο Μαχμούντ κατάλαβε ότι τα χέρια του έχουν ακρωτηριαστεί, η πρώτη φράση που της είπε ήταν: «Και πως θα σε αγκαλιάζω;», δήλωσε η Σαμάρ Ελούφ.

Η φωτογράφος κατάγεται από τη Γάζα και μεταφέρθηκε επίσης εκτός της Γάζας τον Δεκέμβριο 2023. Έκτοτε κάνει τα πορτρέτα βαριά τραυματισμένων από τον πόλεμο Παλαιστινίων που έχουν εγκατασταθεί στην Ντόχα.

«Είναι μια σιωπηλή φωτογραφία, που ωστόσο μιλά δυνατά. Διηγείται την ιστορία ενός αγοριού, αλλά και ενός μεγαλύτερου πολέμου που θα σημαδέψει τις μελλοντικές γενιές», δήλωσε η Ζουμάνα Ελ Ζέιν Χούρι, εκτελεστική διευθύντρια του World Press Photo.

Η κριτική επιτροπή του βραβείου που επαίνεσε τη σύνθεση της φωτογραφίας, την προσοχή στον φωτισμό και το θέμα της που δίνει λαβή για σκέψη και κυρίως για τα θέματα που αφορούν το μέλλον του Μαχμούντ.

Τώρα το αγόρι μαθαίνει να παίζει με το τηλεφωνό του, να γράφει και να ανοίγει τις πόρτες με τα πόδια του, λέει η κριτική επιτροπή του World Press Photo 2025.

«Ο Μαχμούντ έχει ένα πολύ απλό όνειρο: θέλει να βάλει τεχνητά χέρια και να ζήσει μια ζωή σαν οποιοιδήποτε άλλου παιδιού», γράφουν σε ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές του World Press Photo.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

