Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κρεμλίνο: Οι Ευρωπαίοι θέλουν τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία

Πούτιν και Γουίτκοφ είχαν μακρά συζήτηση, είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ενώ εκτίμησε πως η Ευρώπη επικεντρώνεται στη συνέχιση του πολέμου

Πεσκόφ

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και ευρωπαϊκών χωρών στο Παρίσι είναι μια ευκαιρία για να τους ενημερώσει ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ για τη σημερινή κατάσταση των συνομιλιών που έχουν στόχο μια ειρηνευτική διευθέτηση για την Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Γουίτκοφ είχαν μακρά συζήτηση την περασμένη εβδομάδα.

«Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εργάζονται σε αυτή την κατεύθυνση με τους Ευρωπαίους και τους Ουκρανούς», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έως τώρα βλέπει ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις επικεντρώνονται στη συνέχιση του πολέμου.

«Δυστυχώς, αυτό που βλέπουμε από την πλευρά των Ευρωπαίων είναι ότι επικεντρώνονται στη συνέχιση του πολέμου», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Κρεμλίνο Στιβ Γουίτκοφ Ουκρανία Ντμιτρι Πεσκοφ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark