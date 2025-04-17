Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και ευρωπαϊκών χωρών στο Παρίσι είναι μια ευκαιρία για να τους ενημερώσει ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ για τη σημερινή κατάσταση των συνομιλιών που έχουν στόχο μια ειρηνευτική διευθέτηση για την Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Γουίτκοφ είχαν μακρά συζήτηση την περασμένη εβδομάδα.

«Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εργάζονται σε αυτή την κατεύθυνση με τους Ευρωπαίους και τους Ουκρανούς», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έως τώρα βλέπει ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις επικεντρώνονται στη συνέχιση του πολέμου.

«Δυστυχώς, αυτό που βλέπουμε από την πλευρά των Ευρωπαίων είναι ότι επικεντρώνονται στη συνέχιση του πολέμου», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

