Σολτς: Τα γεγονότα στο Μαγδεμβούργο προμηνύουν το χειρότερο

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς εξέφρασε τον αποτροπιασμό μου μετά την τραγωδία που εκτυλίσσεται σε χριστουγεννιάτικη αγορά της βόρειας Γερμανίας, όπου δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος.

«Οι πληροφορίες που έρχονται από το Μαγδεμβούργο προμηνύουν το χειρότερο. Η σκέψη μου είναι κοντά στα θύματα και τους οικείους τους. Είμαστε στο πλευρό τους και στο πλευρό των κατοίκων του Μαγδεμβούργου. Ευχαριστώ τις ομάδες διάσωσης που συμμετέχουν, σε αυτές τις ώρες αγωνίας», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

