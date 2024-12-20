Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φέρεται να αποτυπώνει τη στιγμή της σύλληψης του δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας στην οποία σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον δυο άνθρωπο, εκ των οποίων ένα παιδί. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων 15 σοβαρά.

It was a an arab.



The #Magdeburg Terrorist is said to be a man born in 1974 in Saudi Arabia. He had rented a car which he then drove to the Christmas market. A piece of luggage was found on the passenger seat. It may contain an explosive device.



Btw its friday, the holy day… pic.twitter.com/BKkmJJAn0l December 20, 2024

Ο δράστης, ο οποίος, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα κατάγεται από τη Σαουδική Αραβία και είναι γεννημένος το 1974 οδήγησε το αυτοκίνητο πάνω στο πλήθος που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, ο δράστης εργαζόταν ως γιατρός στην κλινική του Μαγδεμβούργου.

Παράλληλα, η γερμανική WELT μετέδωσε ότι ο δράστης, που ενδέχεται να μην ήταν μόνος του, είχε νοικιάσει το αυτοκίνητο ενώ στο κάθισμα του συνοδηγού βρέθηκε μια αποσκευή χωρίς ωστόσο να είναι σαφές εάν υπήρχε μέσα εκρηκτικός μηχανισμός. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη αποκλείσει αυτό το σενάριο. .

Σε βίντεο που αποτυπώνουν τη στιγμή της επίθεσης φαίνεται ότι στην αγορά υπήρχε πλήθος κόσμου λόγω των γιορτών ενώ σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας ο δράστης διένυσε με το αυτοκίνητο τουλάχιστον 400 μέτρα μέσα από τον κόσμο.

Video showing the arrest of the attacker on the christmas market in Magdeburg, Germany.



The man in the video claims, that there were disguised people running around too. pic.twitter.com/zg3kPiGGZm — Ares 🦅🇬🇷 (@ArchaExplorer) December 20, 2024

Σύμφωνα με τη «Mitteldeutsche Zeitung», ο συλληφθείς κατάγεται από το Μπέρνμπουργκ (Saale). Η εφημερίδα μετέδωσε ότι εκεί έγινε αργότερα το βράδυ αστυνομική επιχείρηση. Βαριά ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν σε ένα σπίτι στην Christianstrasse χωρίς ωστόσο η αστυνομία να επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση σχετίζεται με την επίθεση στο Μαγδεμβούργο.

