Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μασκ: Ο Σολτς πρέπει να παραιτηθεί αμέσως

Ο Ίλον Μασκ ζήτησε την παραίτηση του Όλοφ Σολτς αμέσως μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Μαγδεμβούργο

Μασκ

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, που αναμένεται να συμμετάσχει στην κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ως εξωτερικός σύμβουλος, κάλεσε σήμερα τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς να παραιτηθεί, αντιδρώντας σε αναφορές για την τρομοκρατική επίθεση σε γερμανική χριστουγεννιάτικη αγορά.

"Ο Σολτς πρέπει να παραιτηθεί αμέσως", έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας: "Ακατάλληλος, ανόητος".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ίλον Μασκ Όλαφ Σολτς Γερμανία τρομοκρατική επίθεση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark