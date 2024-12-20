Μασκ: Ο Σολτς πρέπει να παραιτηθεί αμέσως

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, που αναμένεται να συμμετάσχει στην κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ως εξωτερικός σύμβουλος, κάλεσε σήμερα τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς να παραιτηθεί, αντιδρώντας σε αναφορές για την τρομοκρατική επίθεση σε γερμανική χριστουγεννιάτικη αγορά.

"Ο Σολτς πρέπει να παραιτηθεί αμέσως", έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας: "Ακατάλληλος, ανόητος".

Scholz should resign immediately. Incompetent fool. — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.