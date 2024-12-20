Η σημερινή τρομοκρατική επίθεση στο Μαγδεμβούργο ξύπνησε μνήμες από την επίσης τρομοκρατική και πολύνεκρη επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά στην Breitscheidplatz του Βερολίνου, πριν από οκτώ χρόνια.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2016, ένας ισλαμιστής τρομοκράτης οδήγησε ένα φορτηγό στη χριστουγεννιάτικη αγορά.

Συνολικά 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση ενώ περισσότεροι από 70 άνθρωποι τραυματίστηκαν, κάποιοι εκ των οποίων σοβαρά. Ο δράστης εκείνης της επίθεσης διέφυγε στην Ιταλία, όπου έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά.

Ο δράστης της επίθεσης, το όνομα του οποίου ήταν Ανίς Άμρι και καταγόταν από την Τυνησία έδρασε έπειτα από εντολή ανώτερου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους.

Λίγες ώρες πριν την τρομοκρατική επίθεση ο Ανίς Άμρι, ο οποίος έφτασε στη Γερμανία ως πρόσφυγας από την Ιταλία το 2015, σκότωσε έναν Πολωνό οδηγό και του έκλεψε την νταλίκα. Στη συνέχεια έπεσε με το φορτηγό των 25 τόνων στη γεμάτη χριστουγεννιάτικη αγορά αφήνοντας πίσω του θύματα και βαριά τραυματίες.

Μετά την επίθεση ο Ανίς Άμρι διέφυγε στην Ιταλία όπου στις 23 Δεκεμβρίου άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών, οι οποίοι θέλησαν να ελέγξουν τα χαρτιά του. Ο Τυνήσιος έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυρών. Επί σειρά ετών ο Άμρι βρισκόταν στο στόχαστρο των γερμανικών αρχών ασφαλείας, οι οποίες κάποια στιγμή κατέληξαν στο μοιραίο συμπέρασμα ότι από τον Τυνήσιο δεν απορρέει κίνδυνος.



Πηγή: skai.gr

