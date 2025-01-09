Μελόνι: «Δεν χρησιμοποιούμε ιδιωτικές εταιρίες για να κάνουμε χάρες σε φίλους»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα, αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα που αφορούν ενδεχόμενη συμφωνία του ιταλικού δημοσίου με την εταιρία «SpaceX», ιδιοκτησίας του Ιλον Μασκ, η οποία παρέχει συστήματα τηλεπικοινωνιών, μέσω δορυφορικής σύνδεσης.

«Δεν χρησιμοποιούμε ιδιωτικές εταιρίες για να κάνουμε χάρες σε φίλους, το σημείο αναφοράς μας είναι το εθνικό συμφέρον και δεν συνομίλησα ποτέ με τον Μασκ, για το συγκεκριμένο θέμα», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Πρόσθεσε, δε, ότι «το σύστημα της SpaceX επιτρέπει ασφαλή επικοινωνία με πρεσβείες και με ιταλικές αποστολές στο εξωτερικό», αλλά «ούτε και η ίδια δεν έχει, ακόμη, ξεκάθαρη άποψη και το όλο θέμα βρίσκεται σε αρχική φάση εξέτασης».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, παράλληλα, υπογράμμισε ότι αντίστοιχη τεχνολογία δεν παρέχεται από δημόσιο φορέα και ότι, όπως και να 'χει, δεν θα πρέπει να υπάρξουν προκαταλήψεις, κατά του Μασκ και των εταιριών του. «Κατά την άποψή μου, οι παρεμβάσεις για τις οποίες ευθύνεται ο Τζορτζ Σόρος, είναι σαφώς εντονότερες από εκείνες του Ιλον Μασκ», είπε χαρακτηριστικά.

Η Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απελευθέρωση και την επιστροφή στην Ιταλία, χθες, της δημοσιογράφου Τσετσίλια Σάλα, η οποία είχε συλληφθεί, πριν από δυο εβδομάδες, στην Τεχεράνη. Με αναφορά στην υπόθεση του Ιρανού μηχανικού Μοχαμάντ Αμπεντινί, ο οποίος συνελήφθη στο Μιλάνο στις 16 Δεκεμβρίου και κατηγορείται για εμπόριο όπλων, βάσει αμερικανικού εντάλματος, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης τόνισε: «η περίπτωσή του εξετάζεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης μας. Θα πρέπει να συζητηθεί και με τους φίλους Αμερικανούς».

«Δεν βλέπω θετικά τους ανασχηματισμούς. Ο Ματέο Σαλβίνι θα ήταν εξαιρετικός υπουργός Εσωτερικών, αλλά το ίδιο ισχύει και για την δουλειά που κάνει ο νυν υπουργός, ο Ματέο Πιαντεντόζι», δήλωσε η Μελόνι, με αναφορά στη δυνατότητα επιστροφής του Σαλβίνι στο συγκεκριμένο υπουργείο, μετά την αθώωσή του στη δίκη της Σικελίας, στην οποία είχε κατηγορηθεί για στέρηση ελευθερίας σε μετανάστες.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε, επίσης, ότι τα δυο κλειστά κέντρα για αιτούντες άσυλο που η χώρα της δημιούργησε στην βόρεια Αλβανία είναι έτοιμα να ξαναλειτουργήσουν. Αναφερόμενη, δε, σε κριτικές που δέχθηκε η κυβέρνησή της για την όλη αυτή πρωτοβουλία, πρόσθεσε:

«Θα έπρεπε, ίσως, να επικεντρωθούμε περισσότερο στην κράτηση των μαφιόζων, και όχι των μεταναστών. Υπάρχουν λόγοι που με κάνουν να πιστεύω ότι η πλειοψηφία των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στηρίξει την θέση της χώρας μας, ενώπιον του δικαστηρίου της ΕΕ, σε ό,τι αφορά το θέμα των ασφαλών χωρών προέλευσης των αιτούντων άσυλο».

Ερωτηθείσα, τέλος, αν εννοεί να θέσει και πάλι υποψηφιότητα, μετά τη λήξη της παρούσας νομοθετικής περιόδου το 2027, η Τζόρτζια Μελόνι απάντησε: «Δεν ξέρω, είναι κουραστική δουλειά, πρόκειται για απόφαση που θα λάβω, όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή, αξιολογώντας τα αποτελέσματα που θα έχω πετύχει».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

