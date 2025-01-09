Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνέντευξη της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, με κύρια αναφορά στον πολιτικό απολογισμό της χρονιάς που αφήσαμε πίσω μας και στις προκλήσεις του 2025. Σε σύνολο ενενήντα πέντε αιτήσεων, κληρώθηκαν για να υποβάλουν ερώτηση, σαράντα μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην Ελλάδα και στη σχέση της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πιο αναλυτικά, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης υπογράμμισε:

«Οι σχέσεις ανάμεσα σε Ιταλία και Ελλάδα είναι εξαιρετικές, όπως είναι φυσικό, ανάμεσα σε δυο χώρες που μοιράζονται την γεωστρατηγική ταυτότητα και ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ατλαντική Συμμαχία. Εγώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθόμαστε δίπλα, στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και παίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο σε διάφορα "φορμάτ", όπως το MED9, το MED5 και, φυσικά, τις ευρωπαϊκές συνόδους κορυφής. Η Σύνοδος Βορρά-Nότου, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από τα Χριστούγεννα στην Φινλανδία, θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες καινοτομίες των τελευταίων μηνών.

Όπως υπογράμμισα στην συνέντευξη τύπου με την οποία ολοκληρώθηκε η Σύνοδος, πριν από μερικά χρόνια, οι λεγόμενες "φειδωλές χώρες" και εκείνες που κάποιοι αντιμετώπιζαν ως "όχι ακριβώς σοβαρές", θα μπορούσαν να συναντηθούν για να μιλήσουν για τα μεγάλα θέματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Σημαίνει ότι τώρα αλλάζουν πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι η δουλειά που η Ελλάδα και η Ιταλία έκαναν, τα τελευταία χρόνια, συνέβαλε σε αυτή την αλλαγή. Ναι, εγώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομιλούμε για πολλά θέματα στα οποία έχουμε κοινή προσέγγιση. Για εκείνο της ασφάλειας, της άμυνας και της μετανάστευσης, η οποία μας αφορά όσο λίγες άλλες χώρες, στην Ευρώπη. Αλλά μιλάμε και για θέματα όπως τα έργα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, σε μια φάση κατά την οποία αντιμετωπίζουμε ακραία κλιματικά φαινόμενα.

Σύντομα, δεν θα έχουμε μια απλή συνάντηση, αλλά θα οργανωθεί διακυβερνητική διάσκεψη. Η τελευταία πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, νομίζω το 2017. Η επόμενη θα γίνει στη Ρώμη, αν θυμάμαι καλά στις 9 Φεβρουαρίου (σσ: ιταλικές διπλωματικές πηγές έχουν αναφερθεί στην ημερομηνία της 19ης Φεβρουαρίου και όχι της 9ης) και ο στόχος μας είναι να επισημοποιήσουμε, με νέες υπογραφές, την ευρύτητα της συνεργασίας μας. Με κοινή δήλωση, στην οποία θα ακολουθείται το νήμα όλης της συνεργασίας μας και με κάποιες διμερείς συμφωνίες, για θέματα ιδιαίτερης σημασίας. Σε αυτά θα περιλαμβάνονται, πιθανότατα, οι τομείς της ασφάλειας και της Πολιτικής Προστασίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.