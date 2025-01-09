«Ένα νέο κεφάλαιο έχει ξεκινήσει για την Ευρώπη, ξημέρωσε μια στιγμή ευκαιρίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την αμερικανική βάση στο Ράμσταϊν, όπου συναντάται η Ομάδα Επαφής για την χώρα του. Ο κ. Ζελένσκι ζήτησε περαιτέρω βοήθεια από τους εταίρους του και επιπλέον κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

«Κανείς δεν είναι πολύ μικρός για να αφήσει αποτύπωμα στην ιστορία. Θα ήταν τρελό να τα παρατήσουμε τώρα. Ο συνασπισμός πρέπει να συνεχιστεί», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι κατά την έναρξη της συνάντησης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «όσο πιο αποφασιστικά αμύνεται η Ουκρανία, τόσο πιο αποφασισμένες θα είναι και οι ΗΠΑ να την στηρίξουν». Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε για μία ακόμη φορά τους εταίρους του, τους ζήτησε περαιτέρω βοήθεια και τόνισε ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία είναι προς όφελος της ασφάλειας και των ίδιων των χωρών τους. «Στόχος μας είναι να τελειώσει ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εισηγήθηκε νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, κυρίως στον ενεργειακό τομέα. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν έχει άλλα χρήματα για να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο», υπογράμμισε.

Επίσης τόνισε ότι η έλευση του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου ανοίγει ένα «νέο κεφάλαιο» για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι πρέπει «να συνεργασθούν ακόμη περισσότερο», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαιώνοντας ότι βλέπει σε αυτό «μία περίοδο ευκαιριών».

Ο υπουργός 'Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν, επίσης από το Ράμσταϊν, δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, η οποία, όπως είπε, «είναι σημαντική για όλους μας» και «δεν πρέπει να τα παρατήσουμε». Από την γερμανική πλευρά, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ανέδειξε την ανάγκη το σχήμα της Ομάδας Επαφής για την Ουκρανία «να διατηρηθεί ζωντανό» και πρόσθεσε ότι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα σε αυτό το πλαίσιο «πρέπει να μας εμπνεύσουν προκειμένου να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για αυτό που θα ακολουθήσει». Για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας, διαβεβαίωσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να αναλάβει ηγετικό ρόλο, «σε περίπτωση που οι ΗΠΑ δεν είναι διατεθειμένες να το κάνουν», αλλά δήλωσε ταυτόχρονα και βέβαιη ότι όλα τα κράτη - μέλη της Ένωσης και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία. «Ας μην κάνουμε εικασίες για το μέλλον της αμερικανικής υποστήριξης. Θεωρώ ότι οι ΗΠΑ, ανεξαρτήτως ηγεσίας, δεν έχουν συμφέρον από το να είναι η Ρωσία η ισχυρότερη δύναμη στον κόσμο», δήλωσε η κυρία Κάλας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

