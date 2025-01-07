Διάλογο, όχι συμφωνία με τον Μασκ παραδέχεται η Μελόνι

Κύριο θέμα της επικαιρότητας στην Ιταλία είναι οι αναφορές του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg και της εφημερίδας La Repubblica για πενταετές συμβόλαιο, που το ιταλικό δημόσιο φέρεται να ετοιμάζεται να υπογράψει με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών SpaceX, η οποία ανήκει στον Ίλον Μασκ.



Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο η συμφωνία επικεντρώνεται σε παροχή υπερπροηγμένης τεχνολογίας από το πρόγραμμα Starlink για την δορυφορική σύνδεση ιταλικών στρατιωτικών πλοίων στην περιοχή της Μεσογείου, των ιταλικών πρεσβειών στο εξωτερικό, αλλά και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και τρομοκρατικών επιθέσεων.

«Διάλογος και επαφή» με τον Μασκ

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι με την εταιρεία του Μασκ υπάρχει διάλογος και επαφή, αλλά δεν έχει υπογραφεί καμία συμφωνία. Στην ίδια ανακοίνωση χαρακτηρίζεται «γελοία» η είδηση σύμφωνα με την οποία, το θέμα μπορεί να αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης, στην προχθεσινή συνάντηση της Μελόνι με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Φλόριντα.



Σύμφωνα με το Bloomberg, όμως, η διαπραγμάτευση επιταχύνθηκε μετά από το ταξίδι της Μελόνι, ενώ συνολικά γίνεται λόγος για συμβόλαιο ύψους ενάμιση δισεκατομμυρίου ευρώ. Μέχρι τώρα δεν προκύπτει να έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός από το ιταλικό δημόσιο. Παράλληλα, στην Ιταλία υπάρχουν αντιδράσεις από εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι οποίες θεωρούν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνολογία και ότι δεν χρειάζεται να αναζητηθεί στο εξωτερικό.



Την ώρα που η Μελόνι προσπαθούσε να περιορίσει τις αντιδράσεις, ο Μασκ, σε ανάρτησή του αναφέρθηκε ευθέως στο θέμα, υπογραμμίζοντας ότι «είναι έτοιμος να προσφέρει στην Ιταλία τις πιο ασφαλείς και προηγμένες συνδέσεις».

Πολιτικός απολογισμός της Μελόνι

Είναι σαφές ότι η υπόθεση αυτή θα αποτελέσει κύριο αντικείμενο της αναλυτικής συνέντευξης, την οποία η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόκειται να παραχωρήσει στους δημοσιογράφους την Πέμπτη το πρωί ως πολιτικό απολογισμό της χρονιάς που μόλις πέρασε.



Στο μεταξύ οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης ζητούν από την επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης να πληροφορήσει το γρηγορότερο δυνατό το κοινοβούλιο για την υπόθεση «SpaceX» και τις πραγματικές προθέσεις. «Η Ιταλία δεν ξεπουλιέται» δήλωσε η γραμματέας του κεντροαριστερού «Δημοκρατικού Κόμματος», Έλι Σλάιν.



Ερωτήματα προκαλεί, τέλος, η απόφαση της επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, Ελιζαμπέτα Μπελόνι, να υποβάλει παραίτηση. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για προσωπικούς λόγους αλλά πολλοί σχολιαστές συνδέουν την κίνησή αυτή με τον σάλο που δημιουργήθηκε από τα δημοσιεύματα για επικείμενη συνεργασία του ιταλικού δημοσίου με εταιρείες του Ιλον Μασκ.

