Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ πρότεινε σήμερα να οργανωθεί «μεγάλη», «διευρυμένη» σύνοδος ειρήνης για την επίλυση της ένοπλης σύρραξης στη Λωρίδα της Γάζας, κατά την ομιλία με την οποία άνοιξε φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν Άραβες ηγέτες και διπλωμάτες στο Πεκίνο.

«Η Εγγύς Ανατολή είναι περιοχή με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, όμως μαίνεται ακόμη πόλεμος» εκεί, τόνισε, αναφερόμενος στη σύρραξη ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που προσεχώς συμπληρώνει 8 μήνες.

«Ο πόλεμος δεν πρέπει να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Η δικαιοσύνη δεν γίνεται να είναι πάντα απούσα», πρόσθεσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Υπενθυμίζοντας την ανάγκη, όπως το βλέπει, να υπάρξει «λύση δυο κρατών», ο Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε πως η Κίνα στηρίζει «σθεναρά τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους» και την «πλήρη ένταξη της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ».

Ακόμη, κάλεσε να οργανωθεί «διευρυμένη διεθνής ειρηνευτική σύνοδος».

Το φόρουμ Κίνας-αραβικών χωρών, στο οποίο συμμετέχουν ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν και ο πρόεδρος της Τυνησίας Κάις Σάγεντ, σκοπό έχει την ενίσχυση των διπλωματικών και οικονομικών δεσμών των δυο πλευρών, καθώς η επιρροή του ασιατικού γίγαντα στη Μέση Ανατολή μεγαλώνει.

Κύριο θέμα συζήτησης είναι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, όπου χθες Τετάρτη ο απολογισμός των θυμάτων έφθασε χθες τους 36.171 νεκρούς, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την έφοδο άνευ προηγουμένου στο νότιο Ισραήλ του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, που άφησε πίσω του 1.189 νεκρούς, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Παρότι η Κίνα διατηρεί καλές σχέσεις με το Ισραήλ, υποστηρίζει για δεκαετίες την παλαιστινιακή υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του χθες Τετάρτη με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίσι, ο Σι Τζινπίνγκ είπε ότι η Κίνα είναι «βαθιά θλιμμένη» για την «εξαιρετικά σοβαρή» ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η απόλυτη προτεραιότητα πλέον είναι να τεθεί σε εφαρμογή άμεση κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του πολέμου, ο αντίκτυπος στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια και ακόμη πιο σοβαρή ανθρωπιστική κρίση», επέμεινε.

Η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις που διεξάγονται εδώ και μήνες με την ελπίδα να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός μεγάλης διάρκειας που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ομήρων που κρατά η Χαμάς.

«Η Κίνα εκτιμά τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Αίγυπτος» στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης και στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, σημείωσε ο Σι Τζινπίνγκ, προσθέτοντας πως το Πεκίνο είναι έτοιμο να «υποστηρίξει ταχεία, συνολική, δίκαιη και διαρκή λύση της παλαιστινιακής υπόθεσης».

Η κινεζική κυβέρνηση ενίσχυσε τα τελευταία χρόνια τις εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις της με τη Μέση Ανατολή, μεγάλο μέρος της οποίας θεωρείται παραδοσιακά πως ανήκει στην αμερικανική σφαίρα επιρροής.

Η Κίνα διευκόλυνε τη θεαματική διπλωματική επαναπροσέγγιση πέρυσι των δυο μεγάλων αντιπάλων στην περιοχή, του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας.

Δείχνοντας πως συνεχίζει να ασχολείται ενεργά με το ζήτημα, η Κίνα ανακοίνωσε στα τέλη Απριλίου ότι υποδέχθηκε αντιπροσώπους της Χαμάς και της Φάταχ -οι δυο παλαιστινιακές παρατάξεις βρίσκονται εδώ και πολλά χρόνια σε σκληρή σύγκρουση- για να προωθήσει τη «συμφιλίωση» των Παλαιστινίων.

Η κινεζική διπλωματία ανέφερε πως το φόρουμ θα επιτρέψει να ακουστεί η «κοινή» σινοαραβική προσέγγιση στο παλαιστινιακό ζήτημα.

Σύμφωνα με δυτικούς αναλυτές, το Πεκίνο θέλει να αξιοποιήσει τη δέσμευσή του στο ζήτημα για να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του στην περιφέρεια, ιδίως προβάλλοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει αυτό και αντιπαραβάλλοντάς με την υποτιθέμενη απραξία των ΗΠΑ.

Το Πεκίνο βλέπει στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση το τρέχον διάστημα «χρυσή ευκαιρία να επικρίνει την πολιτική των δυο μέτρων και δυο σταθμών της Δύσης στη διεθνή σκηνή και να καλέσει να δημιουργηθεί εναλλακτική παγκόσμια τάξη», κρίνει η Καμίλ Λον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων.

«Όταν μιλάει για τον πόλεμο στη Γάζα (η Κίνα) σε ευρύτερο κοινό κι εγγράφει τη σύγκρουση στο πλαίσιο της αντίθεσης Δύσης και Νότου», προσθέτει.

Ακόμη, στην ομιλία του, ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε να ενισχυθεί η συνεργασία Κίνας-αραβικών χωρών ως προς την ενέργεια.

«Η Κίνα θα ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία με την αραβική πλευρά για το πετρέλαιο και το αέριο» και «είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την αραβική πλευρά στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων ενεργειακών τεχνολογιών και στην παραγωγή εξοπλισμών», διαβεβαίωσε.

