Τα παιδιά στη Γάζα ήρθαν αντιμέτωπα με μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και με περιορισμούς στην είσοδο βοηθητικού υλικού όπως σχολικά βιβλία και μολύβια, με αποτέλεσμα οι δάσκαλοι να είναι αναγκασμένοι να τα βγάλουν πέρα με περιορισμένα μέσα, ενώ τα παιδιά προσπαθούσαν να μελετήσουν τη νύχτα σε αντίσκηνα χωρίς φως, είπε ο Έλντερ

Τουλάχιστον 20.000 παιδιά φέρεται να έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων 110 μετά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, ανέφερε η UNICEF, επικαλούμενη επίσημα στοιχεία

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά δήλωσε σήμερα ότι μπόρεσε για πρώτη φορά σε δυόμιση χρόνια να διανείμει σχολικά κιτ με εκπαιδευτικό υλικό στη Γάζα μετά το μπλοκάρισμα που επέβαλαν προηγουμένως οι ισραηλινές αρχές.

Χιλιάδες κιτ, μεταξύ των οποίων μολύβια, τετράδια και ξύλινοι κύβοι για να παίζουν τα παιδιά, έχουν εισέλθει τώρα στον θύλακα, ανέφερε η UNICEF.

«Έχουμε τώρα, τις τελευταίες ημέρες, μέσα (στη Γάζα) χιλιάδες ψυχαγωγικά κιτ, εκατοντάδες σχολικά κιτ. Επιδιώκουμε να φέρουμε άλλα 2.500 σχολικά κιτ, την ερχόμενη εβδομάδα, επειδή έχουν εγκριθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της UNICEF Τζέιμς Έλντερ.

Η COGAT, ο βραχίονας του ισραηλινού στρατού που εποπτεύει τις ροές βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

Τα παιδιά στη Γάζα ήρθαν αντιμέτωπα με μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και με περιορισμούς στην είσοδο βοηθητικού υλικού όπως σχολικά βιβλία και μολύβια, με αποτέλεσμα οι δάσκαλοι να είναι αναγκασμένοι να τα βγάλουν πέρα με περιορισμένα μέσα, ενώ τα παιδιά προσπαθούσαν να μελετήσουν τη νύχτα σε αντίσκηνα χωρίς φως, είπε ο Έλντερ. Στη διάρκεια του πολέμου μερικά παιδιά έχασαν συνολικά την ευκαιρία για εκπαίδευση, αντιμετωπίζοντας βασικές προκλήσεις όπως η εύρεση νερού, καθώς και εκτεταμένο υποσιτισμό, εν μέσω μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης, μεταδίδει το Ρόιτερς.

«Ήταν δύο μακρά χρόνια για τα παιδιά και οργανισμούς όπως η UNICEF για να προσπαθήσουν και να κάνουν εκπαίδευση χωρίς αυτά τα υλικά. Φαίνεται ότι τελικά βλέπουμε μια πραγματική αλλαγή», δήλωσε ο Έλντερ. Η UNICEF εντείνει τις προσπάθειές της για να υποστηρίξει τα μισά παιδιά σχολικής ηλικίας --περίπου 350.000 -- με μαθησιακή υποστήριξη. Η διδασκαλία θα γίνεται κυρίως σε αντίσκηνα, είπε ο Έλντερ λόγω της εκτεταμένης καταστροφής των σχολικών κτηρίων στον θύλακα στη διάρκεια του πολέμου, που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Τουλάχιστον το 97% των σχολείων υπέστησαν κάποιου επιπέδου ζημιές, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δορυφορική εκτίμηση από τον ΟΗΕ τον Ιούλιο.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις μαχητών ότι εισδύουν συστηματικά σε περιοχές και δομές αμάχων, περιλαμβανομένων σχολείων, και χρησιμοποιούν αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες. Το μεγαλύτερο μέρος των χώρων μάθησης που υποστηρίζονται από τη UNICEF θα είναι στς κεντρικές και νότιες περιοχές του θύλακα, καθώς παραμένει δύσκολο να λειτουργήσει στον βορρά, τμήματα του οποίου υπέστησαν σοβαρές ζημιές τους τελευταίους μήνες του πολέμου, είπε ο Έλντερ.

Κατά την υπό την ηγεσία της Χαμάς επίθεση τον Οκτώβριο του 2023, σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς. Η επίθεση του Ισραήλ προκάλεσε τον θάνατο 71.000 Παλαιστινίων, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας. Τουλάχιστον 20.000 παιδιά φέρεται να έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων 110 μετά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, ανέφερε η UNICEF, επικαλούμενη επίσημα στοιχεία.

