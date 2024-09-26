Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ αφηγήθηκε κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας συνέντευξης που προβλήθηκε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News πώς έζησε τις απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του συζύγου της Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας «θαύμα» το γεγονός ότι εκείνος επέζησε.

Εκείνη βρισκόταν στη Νέα Υόρκη όταν, τη 13η Ιουλίου, ο πρώην πρόεδρος δέχθηκε πυρά κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης, στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας.

«Έτρεξα προς την τηλεόραση και γύρισα πίσω το πλάνο. Το κοίταξα. Δεν είχα παρά κάποια λεπτά καθυστέρησης (…), όμως όταν το είδα αυτό (…) κανείς δεν γνώριζε ακόμη πραγματικά. Διότι όταν τον βλέπεις πεσμένο κάτω και δεν ξέρεις, δεν γνωρίζεις τι πραγματικά έχει συμβεί», είπε.

Ο ένοπλος σκοτώθηκε λίγο μετά και ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε ελαφρά, στο αυτί.

Η Μελάνια Τραμπ ευχαρίστησε τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τους «φανταστικούς», παρά τις επικρίσεις που δέχθηκαν σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια αυτής της συγκέντρωσης.

Η πρώην Πρώτη Κυρία αναφέρθηκε και στη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Ρεπουμπλικανού, στο γήπεδο του γκολφ του στη Φλόριντα, τη 15η Σεπτεμβρίου.

«Πιστεύω πως (και) στις δύο περιπτώσεις, επρόκειτο πραγματικά για θαύματα. Εάν το ξανασκεφθείτε πραγματικά, η 13η Ιουλίου ήταν ένα θαύμα».

Η Μελάνια Τραμπ, που συνηθίζει να απέχει από τα ΜΜΕ, έδωσε την πρώτη συνέντευξή της εδώ και 2 χρόνια για να προωθήσει τα απομνημονεύματά της, που θα κυκλοφορήσουν την 8η Οκτωβρίου, λιγότερο από έναν μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν εκ νέου τον σύζυγό της στον Λευκό Οίκο.

Οι σύζυγοι των πολιτικών διαδραματίζουν σε γενικές γραμμές σημαντικό ρόλο στις προεκλογικές εκστρατείες, ωστόσο η Μελάνια Τραμπ αποφεύγει τις συγκεντρώσεις του συζύγου της, τροφοδοτώντας τις εικασίες για τη σχέση τους.

Το πρώην μοντέλο από τη Σλοβενία, ηλικίας 54 ετών, απουσίαζε επίσης από τις ακροαματικές διαδικασίες στη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, την Άνοιξη, στο τέλος της οποίας κρίθηκε ένοχος για παραποίηση εγγράφων με στόχο την απόκρυψη, λίγο πριν από τη νίκη του στις προεδρικές του 2016, της πληρωμής που καταβλήθηκε σε μια πρωταγωνίστρια ταινιών πορνογραφικού περιεχομένου, προκειμένου να μην αποκαλύψει μια σεξουαλική σχέση που έλεγε πως είχε μαζί του.

Τις τελευταίες ημέρες, η Μελάνια Τραμπ έχει δημοσιεύσει μια σειρά από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ένα εξ αυτών εμφανίζεται να λέει πως τα ΜΜΕ δεν μιλούν αρκετά για τις απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του 78χρονου πρώην προέδρου.

«Έχω πολλά ερωτήματα. Τι συνέβη; Δεν είναι φυσιολογικό. Και δεν είναι πραγματικά σοκαριστικό που όλες αυτές οι πράξεις βίας στράφηκαν εναντίον του συζύγου μου;», αναφέρει.

«Ιδίως όταν ακούμε την ηγεσία του αντίπαλου κόμματος και τα κυρίαρχα ΜΜΕ να τον χαρακτηρίζουν απειλή για τη δημοκρατία, να του αποδίδουν άθλια επίθετα (…). Πρέπει αυτό να σταματήσει. Η χώρα πρέπει να ενωθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

