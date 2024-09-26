Αμπάς: Σταματήστε να στέλνετε όπλα στο Ισραήλ

Το Ισραήλ «δεν αξίζει να είναι μέλος» του ΟΗΕ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απευθύνοντας έκκληση: «Σταματήστε τη γενοκτονία, σταματήστε να στέλνετε όπλα στο Ισραήλ»

«Αυτή η τρέλα πρέπει να σταματήσει. Όλος ο κόσμος είναι υπεύθυνος για όσα υποφέρουν ο λαός μας στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη», τόνισε ο Αμπάς, σχεδόν έναν χρόνο του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το Ισραήλ, που αρνείται να εφαρμόσει τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, δεν αξίζει να είναι μέλος αυτού του διεθνούς οργανισμού», είπε παράλληλα, εκφράζοντας τη λύπη του που οι ΗΠΑ εμποδίζουν την ένταξη της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, που έχει προς το παρόν καθεστώς παρατηρητή.

Επιτέθηκε πολυάριθμες φορές στο Ισραήλ, το οποίο για άλλη μια φορά κατηγόρησε για «κατοχή» και «γενοκτονία» στα παλαιστινιακά εδάφη.

«Η κατοχή θα τελειώσει, θα τελειώσει, θα τελειώσει», είπε.

Παράλληλα δήλωσε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να ασκήσει την πλήρη δικαιοδοσία της στη Λωρίδα της Γάζας και σε όλα τα συνοριακά περάσματα, συμπεριλαμβανομένης της Ράφα.

Ο Αμπάς τόνισε ότι το όραμα της Αρχής για τη μεταπολεμική Γάζα περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας βοήθειας εκεί, την πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών από τη Γάζα και την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων στα σπίτια τους.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος επανέλαβε το κάλεσμά του και της διεθνούς κοινότητας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο μια «λύση δύο κρατών», μια διαδικασία που είχε παγώσει.

Ο Αμπάς επιτέθηκε επίσης στις ΗΠΑ, τον στρατιωτικό και διπλωματικό σύμμαχο του Ισραήλ, που συνεχίζει να παρέχει δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια, μεταξύ άλλων για την επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Ουάσινγκτον «παρείχε στο Ισραήλ θανατηφόρα όπλα που χρησιμοποιεί για να σκοτώσει χιλιάδες αθώους αμάχους, γυναίκες και παιδιά», τόνισε ο Αμπάς, καταλήγοντας ότι «αυτό ενθαρρύνει το Ισραήλ να συνεχίσει την επιθετικότητά του».

Όλα αυτά την ώρα που το Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ότι εξασφάλισε ένα πακέτο βοήθειας 8,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ για τη στήριξη των συνεχιζόμενων στρατιωτικών προσπαθειών του.

Το πακέτο περιλαμβάνει 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια για βασικές προμήθειες εν καιρώ πολέμου, οι οποίες έχουν ήδη παραληφθεί και προορίζονται για κρίσιμης σημασίας στρατιωτικές αγορές, και 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένου του αντιπυραυλικού συστήματος Σιδηρούς Θόλος και ενός

