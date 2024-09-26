Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά, στην οποία ανήκει η ομάδα των "Πατριωτών" της οποίας ηγείται ο Ζορντάν Μπαρντελά του γαλλικού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN) της Μαρίν Λεπέν, πρότεινε να δοθεί στον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ το βραβείο Ζαχάροφ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη συμβολή του «στην ελευθερία της έκφρασης».

Όλες οι πολιτικές ομάδες παρουσίασαν σήμερα τους υποψηφίους τους για αυτό το περίβλεπτο βραβείο που απονέμει κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της σκέψης.

Στην ακροδεξιά, οι "Πατριώτες" και η μικρή ομάδα "Ευρώπη των κυρίαρχων εθνών" επέλεξαν τον Έλον Μασκ, ένθερμο οπαδό του Ντόναλντ Τραμπ και αμφιλεγόμενο διευθύνοντα σύμβουλο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης X, της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla και της εταιρίας αεροδιαστημικής τεχνολογίας και παροχής υπηρεσιών διαστημικών μεταφορών SpaceX.

Ο Μασκ είναι ωστόσο σε ανοικτή σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μπορεί να επιβάλει στο X (πρώην Twitter) τεράστιο πρόστιμο για πιθανές παραβιάσεις του νέου κανονισμού της για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

"Δεν είναι χλευασμός" προς την Επιτροπή, δήλωσε ο ευρωβουλευτής του RN και των "Πατριωτών", Τιερί Μαριανί. Ο Έλον Μασκ "εργάζεται" με το X για μια "πραγματικά ελεύθερη και ανεξάρτητη δημόσια συζήτηση", την ώρα που "η ελευθερία της έκφρασης απειλείται από την ιδεολογία 'woke' και τον φονταμενταλιστικό ισλαμισμό", είπε.

Η ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) στην οποία ανήκουν τα Αδέλφια της Ιταλίας, το ακροδεξιό κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, πρότεινε από την πλευρά του τον Εδμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, υποψήφιο της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Ιούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα στο Στρασβούργο συμβολικό ψήφισμα για την αναγνώρισή του ως "νόμιμου προέδρου, που εξελέγη δημοκρατικά" απέναντι στον Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος ανακηρύχθηκε νικητής.

Στη δεξιά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), η μεγαλύτερη δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο, επέλεξε την επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Οι κεντρώοι της ομάδας Renew Europe και οι αριστεροί Σοσιαλδημοκράτες προτείνουν τις "Women Wage Peace" και "Women of the Sun", μία ισραηλινή και μία παλαιστινιακή οργάνωση, αντίστοιχα, που εργάζονται από κοινού για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Οι Πράσινοι υποστηρίζουν τον Γκουμπάντ Ιμπάντογλου, έναν οικονομολόγο και ακτιβιστή που κρατείται στο Αφγανιστάν.

Η ομάδα της "Αριστεράς" προτείνει τους "δημοσιογράφους στην Παλαιστίνη", κυρίως τους πολυάριθμους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν καλύπτοντας τον πόλεμο στη Γάζα.

Η ψηφοφορία για τους τρεις υποψηφίους που θα φθάσουν στον τελικό θα λάβει χώρα στις 17 Οκτωβρίου και ο 'νικητής' θα αναδειχθεί στις 24 Οκτωβρίου. Η τελετή απονομής του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου.

Πέρυσι το βραβείο Ζαχάροφ για τα ανθρώπινα δικαιώματα είχε δοθεί στη Μαχσά Αμινί, μια νεαρή Ιρανή κουρδικής καταγωγής που πέθανε ενώ τελούσε υπό αστυνομική κράτηση το 2022, και στο κίνημα "Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία" που καταστάληκε μέσα στο αίμα από την εξουσία στο Ιράν.

Πηγή: skai.gr

