Νέο πακέτο αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας 8,7 δισεκατ. δολαρίων στο Ισραήλ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξασφάλισε ένα πακέτο βοήθειας 8,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ για τη στήριξη των συνεχιζόμενων στρατιωτικών προσπαθειών του.

Το πακέτο περιλαμβάνει 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια για βασικές προμήθειες εν καιρώ πολέμου, οι οποίες έχουν ήδη παραληφθεί και προορίζονται για κρίσιμης σημασίας στρατιωτικές αγορές, και 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένου του αντιπυραυλικού συστήματος Σιδηρούς Θόλος και ενός προηγμένου συστήματος λέιζερ.

Το Ισραήλ μάχεται αυτή τη στιγμή σε δύο μέτωπα, ενάντια στην Χαμάς στη Γάζα και στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.