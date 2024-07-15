Η ομοσπονδιακή αστυνομία αντιμετωπίζει την επίθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ ως «πιθανή πράξη εγχώριας τρομοκρατίας», ανακοίνωσε χθες το FBI

Η επίθεση κατά της ζωής του 78χρονου πρώην προέδρου στην Πενσιλβάνια είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί αυτί, να χάσει τη ζωή του παριστάμενος υποστηρικτής του και να τραυματιστούν άλλοι συο.

Ο 20χρονος δράστης σκοτώθηκε από πυρά ελεύθερων σκοπευτών της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τον πράκτορα Κέβιν Ρότζεκ ο δράστης της επίθεσης έδρασε μόνος και χρησιμοποίησε ένα τουφέκι AR-556, το οποίο είχε αγοραστεί νόμιμα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Οι πράκτορες του FBI είπαν ότι η έρευνα είναι σε πρώιμο στάδιο και δεν έχουν προς το παρόν διαπιστώσει εάν ο ένοπλος διαπνεόταν από κάποια ιδεολογία. Μία από τις προτεραιότητές τους είναι να εξακριβώσουν το κίνητρο, πρόσθεσαν.

Το FBI επιβεβαίωσε ότι στο αυτοκίνητο του δράστη βρέθηκε ένας «ύποπτος» μηχανισμός που έχει μεταφερθεί στα εργαστήρια της υπηρεσίας για εξέταση.

