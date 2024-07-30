Λεπτομέρειες για το πώς αντέδρασε η Μελάνια Τραμπ την ημέρα που ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς, επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως περιέγραψε ο υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα με τους Ρεπουμπλικάνους η Μελάνια παρακολουθούσε ζωντανά από την τηλεόραση την προεκλογική του ομιλία.«Έβλεπε, έβλεπε ζωντανά. Ήταν παντού. Ήταν στην τηλεόραση» υποστήριξε μιλώντας στη δημοσιογράφο Λόρα Ίνγκραχαμ και πρόσθεσε:

«Η Μελάνια δυσκολεύεται ακόμη να μιλήσει για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον μου στις 13 Ιουλίου. Δεν πειράζει, αυτό σημαίνει ότι της αρέσω -- με αγαπάει. Θα μπορούσε να μιλάει γι αυτό ελεύθερα, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι είναι το καλύτερο. Είτε της αρέσω, είτε με αγαπάει, αυτό είναι ωραίο».

Παρά τα όσα συνέβησαν ο Τραμπ συνεχίζει να έχει συμπάθεια για τους πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών αν και απέτυχαν να τον προστατέψουν.

«Θέλω να πω μόνο ένα πράγμα για τις μυστικές υπηρεσίες… ήταν πολύ γενναίοι. Οι σφαίρες πετούσαν από πάνω μου. Κατέβηκα και ήταν από πάνω μου, είχα πολλούς πολύ μεγάλους, δυνατούς ανθρώπους από πάνω μου».

Ωστόσο, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι πήγαν πολλά πράγματα στραβά εκείνη τη μοιραία μέρα.

«Έπρεπε να ήταν κάποιος στην ταράτσα, έπρεπε να επικοινωνήσει με την τοπική αστυνομία και να δούμε αυτόν τον τύπο, ο οποίος ήταν πολύ ταραγμένο άτομο... Τι θα λέγατε για τους οπαδούς του Τραμπ που ούρλιαζαν για αυτόν;»

Υπενθυμίζεται ότι η διευθύντρια των μυστικών υπηρεσιών Κίμπερλι Τσιτλ παραιτήθηκε μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

