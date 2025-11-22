Επτά σωματοφύλακες, στους οποίους είχε ανατεθεί η προστασία του δημάρχου της Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο, ο οποίος δολοφονήθηκε σε δημόσιο χώρο στην αρχή του μήνα, συνελήφθησαν χθες Παρασκευή. Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της πολιτείας Μιτσοακάν στο δυτικό Μεξικό τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συνέργεια στο έγκλημα.

Ο φόνος του δημάρχου της Ουρουαπάν, ο οποίος είχε κηρύξει τον «πόλεμο» στα καρτέλ που έχουν μετατραπεί σε γάγγραινα στην περιοχή, πυροδότησε διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας κι οδήγησε στην ανάπτυξη ομοσπονδιακών ενισχύσεων στην πολιτεία.

Η πολιτειακή εισαγγελία διευκρίνισε ότι οι σωματοφύλακες συνελήφθησαν εξαιτίας της «πιθανής εμπλοκής τους στον φόνο» του πολιτικού.

Ο δήμαρχος δολοφονήθηκε μπροστά στην οικογένειά του, μέρα μεσημέρι, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης για την ημέρα των νεκρών. Ο φερόμενος ως δράστης, έφηβος 17 ετών, σκοτώθηκε από την ασφάλεια.

Ήδη την Τετάρτη, οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη του Χόρχε Αρμάντο, που παρουσιάζεται ως «ένας από τους ηθικούς αυτουργούς» της ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τον μεξικανικό Τύπο, η δολοφονία του Κάρλος Μάνσο αποδίδεται στο ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).

Δικαιοσύνη για το έγκλημα

Πολλοί πολίτες απαίτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης το περασμένο Σάββατο στην πρωτεύουσα. Ξέσπασαν επεισόδια, με περίπου εκατό τραυματίες, στην πλειονότητά τους αστυνομικούς.

Αρκετοί διαδηλωτές φορούσαν σομπρέρο που θύμιζαν εκείνο που συνήθιζε να φορά ο Κάρλος Μάνσο και κρατούσαν πανό που έγραφαν «Είμαστε όλοι Κάρλος Μάνσο» και τα οποία εμφανίστηκαν δίπλα στην εμβληματική πειρατική σημαία της ιαπωνικής σειράς «One Piece», η οποία έχει γίνει σύμβολο σε κινητοποιήσεις νέων παγκοσμίως – από τη Μαδαγασκάρη έως τις Φιλιππίνες και το Περού.

Ο δήμαρχος Μάνσο είχε ιδιαίτερα ενεργή παρουσία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, όπου κατήγγειλε την ανασφάλεια στην πολιτεία κι απαιτούσε υποστήριξη από το ομοσπονδιακό κράτος για να αντιμετωπιστεί, ενώ ήταν γνωστός διότι εμφανιζόταν στο πλευρό των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια καταδιώξεων υπόπτων, ακόμη και σε ελικόπτερα. Ορισμένοι τον αποκαλούσαν «μεξικανό Μπουκέλε», παραπέμποντας στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, γνωστό για τον «πόλεμο» που κήρυξε εναντίον των συμμοριών.

Η πολιτεία Μιτσοακάν, με ακτές στον Ειρηνικό κι έκταση ίση με όλη την Κόστα Ρίκα, έχει μεγάλη αγροτική παραγωγή, όμως τη λυμαίνονται συμμορίες που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, ειδικά το ΚΝΓΧ.

