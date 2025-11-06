Μεξικό: Η χήρα δολοφονημένου δημάρχου τον αντικαθιστά

Η χήρα δημάρχου ο οποίος δολοφονήθηκε το σαββατοκύριακο στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό, διαδέχθηκε στο αξίωμα χθες Τετάρτη τον σύζυγό της, που συνηγορούσε υπέρ μεγαλύτερης αυστηρότητας έναντι των συμμοριών/καρτέλ των ναρκωτικών, η δράση των οποίων έχει μετατραπεί σε γάγγραινα στην περιοχή.

Ο Κάρλος Μάνσο, ο δήμαρχος της Ουρουαπάν, πόλης 350.000 κατοίκων, δεν δίσταζε να εμφανίζεται επί σκηνής, στο πλευρό των δυνάμεων ασφαλείας, κατά τη διάρκεια καταδιώξεων υπόπτων, ενίοτε χρησιμοποιώντας ελικόπτερο. Ορισμένοι τον αποκαλούσαν «μεξικανό Μπουκέλε», παραπέμποντας στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, γνωστό για τον «πόλεμο» που κήρυξε εναντίον των συμμοριών.

Το Σάββατο, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης με την ευκαιρία της εορτής των νεκρών, και παρά την επιβλητική παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, ο σαραντάρης αιρετός δολοφονήθηκε από ένοπλο.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο με τη στιγμή της εν ψυχρώ εκτέλεσης του δήμαρχου Κάρλος Μάνσο:

🇲🇽 #México

El alcalde de Uruapan, Carlos Manso, fue asesinado en la plaza de la ciudad justo después de inaugurar el Festival de las Velas.



Los investigadores no descartan que el asesinato pueda estar relacionado con su lucha contra los cárteles de la droga. pic.twitter.com/OdVQPdnbL2 — † Rafa Folgado נוֹצְרִי🇪🇸✋️ (@elsoberado) November 3, 2025

Η δολοφονία του πυροδότησε διαδηλώσεις στην πολιτεία Μιτσοακάν, που έχει μέγεθος χονδρικά ίσο με αυτό ολόκληρης της Κόστα Ρίκα κι έχει αξιοσημείωτη αγροτική παραγωγή, αλλά τα τελευταία χρόνια μαστίζεται από τη βία συμμοριών που επιδίδονται κατά κύριο λόγο στη διακίνηση ναρκωτικών.

Αφού καταδίκασε έντονα το έγκλημα, η κυβέρνηση υπό την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ (εθνικιστική αριστερά) ανακοίνωσε προχθές Τρίτη πρόγραμμα για τη Μιτσοακάν, που συμπεριλαμβάνει αύξηση της παρουσίας των ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας και υποστήριξη στη συγκέντρωση πληροφοριών.

Sheinbaum promete apoyo a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, que tomará posesión en Uruapan. 🤝 pic.twitter.com/G9fifsEoNd — El Economista (@eleconomista) November 6, 2025

«Η κληρονομιά του Κάρλος Μάνσο θα παραμείνει»

Αναλαμβάνοντας καθήκοντα η Γκρέσια Κιρός τόνισε ότι ο εκλιπών σύζυγός της ζητούσε συνεχώς βοήθεια από τις ομοσπονδιακές αρχές, αλλά αυτές δεν τον είχαν «ακούσει ποτέ».

«Η κληρονομιά του Κάρλος Μάνσο θα παραμείνει, παρότι τον φίμωσαν», πρόσθεσε σε ομιλία της στο τοπικό κοινοβούλιο της Μιτσοακάν μετά την ορκωμοσία της.

Τη συνόδευσαν τοπικοί βουλευτές προσκείμενοι στον σύζυγό της, που κράταγαν φωτογραφία του.

Η κ. Κιρός αναμένεται να ολοκληρώσει τη θητεία για την οποία είχε εκλεγεί ο θανών, ως που διαρκεί ως το 2027.

Ο σύζυγός της, δήμαρχος της Ουρουαπάν από τον Σεπτέμβριο του 2024, δεν έπαυε να καταγγέλλει τη βία των συμμοριών.

Στη Μιτσοακάν δρουν διάφορες ισχυρές συμμορίες του υποκόσμου, ιδίως το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).

Η δολοφονία του αιρετού ακολούθησε εκείνη, μερικά εικοσιτετράωρα νωρίτερα, του Μπερνάρντο Μπράβο, μεγάλου παραγωγού κίτρου στη Μιτσοακάν, επίσης από οπλοφόρο. Αυτός ο τελευταίος είχε καταγγείλει επανειλημμένα απόπειρες εκβίασης από κακοποιούς σε βάρος της επιχείρησης και του κλάδου του.

