Επεισοδιακή διαδήλωση στην πρωτεύουσα του Μεξικού -Περισσότεροι από 120 τραυματίες (video)

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν χθες Σάββατο στην πρωτεύουσα του Μεξικού στο περιθώριο διαδήλωσης κατά της εγκληματικότητας και της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα ασφάλειας, με αποτέλεσμα περίπου 100 αστυνομικοί και 20 διαδηλωτές να τραυματιστούν.

Κινητοποιήσεις οργανώθηκαν σε διάφορες πόλεις της χώρας από το «Κίνημα του Σομπρέρο» – το οποίο είχε ιδρύσει ο πρόσφατα δολοφονημένος δήμαρχος της Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο, που φημιζόταν για τον αγώνα του εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος – και από φορείς της νεολαίας.

The Secretariat of Citizen Security of Mexico City is reporting that 100 police officers were injured during today’s anti-corruption demonstration in front of the National Palace, claiming that a large violent group directly assaulted police elements with punches and explosive… pic.twitter.com/JSgpYrHix3 — OSINTdefender (@sentdefender) November 16, 2025

Κατά την άφιξη των διαδηλωτών έξω από το προεδρικό μέγαρο, ορισμένοι κουκουλοφόροι έριξαν τα μεταλλικά φράγματα που είχε τοποθετήσει η αστυνομία γύρω από αυτό και επιτέθηκαν με πέτρες στους αστυνομικούς. Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν το πλήθος.

Οι αρχές διέταξαν έρευνα σχετικά με καταγγελία για βιαιοπραγία αστυνομικών σε βάρος δημοσιογράφου της εφημερίδας La Jornada.

Πειρατικές σημαίες «One Piece» και σομπρέρο

Αρκετοί διαδηλωτές φορούσαν σομπρέρο που θύμιζαν εκείνο που συνήθιζε να φορά ο Κάρλος Μάνσο, ο δήμαρχος της Ουρουαπάν στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), ο οποίος δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου. Ο Μάνσο είχε γίνει γνωστός για την εκστρατεία του με στόχο την πάταξη της εγκληματικότητας.

Πανό που έγραφαν «Είμαστε όλοι Κάρλος Μάνσο» εμφανίστηκαν δίπλα στην εμβληματική πειρατική σημαία της ιαπωνικής σειράς «One Piece», η οποία έχει γίνει σύμβολο σε κινητοποιήσεις νέων παγκοσμίως – από τη Μαδαγασκάρη έως τις Φιλιππίνες και το Περού.

JUST IN Rioters just dragged a Mexican officer into the mob and beat him brutally as they tear down security barriers in Mexico City.

This isn’t a protest anymore

It’s a rebellion

The people are done watching their government bow to the cartels and ignore them

This is what… pic.twitter.com/YFTAp5ITaI — ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 (@BarronTNews_) November 15, 2025

«Αυτή είναι μια από τις πιο διεφθαρμένες κυβερνήσεις που είχαμε ποτέ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Βαλεντίνα Ραμίρες. «Είναι μια διεφθαρμένη ναρκοκυβέρνηση που θέλει να υπερασπιστεί τους διεφθαρμένους και τα καρτέλ αντί για τον λαό», είπε αυτή η φοιτήτρια που συμμετείχε στη διαδήλωση.

🚨🇲🇽 RIOT COPS UNLEASH TEAR GAS ON PROTESTERS IN MEXICO



Fresh footage captures the madness, riot police blasting tear gas into packed crowds outside Mexico City's National Palace, smoke choking the streets as protesters bolt in.



This November 15-16 blowup ties straight to the… https://t.co/2YpKyNvDQC pic.twitter.com/zqvLIZ3uDv — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 16, 2025

Προ ημερών, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ είχε επικρίνει τις εκκλήσεις για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι χρηματοδοτούνται από κέντρα του εξωτερικού εναντίον της κυβέρνησης. Η πρόεδρος Σέινμπαουμ, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από την 1η Οκτωβρίου 2024, διατήρησε υψηλά ποσοστά δημοτικότητας (άνω του 70%) κατά το πρώτο έτος της θητείας της, αλλά η πολιτική της σε θέματα ασφάλειας έχει επικριθεί έντονα λόγω δολοφονιών αξιωματούχων, ιδίως στην πολιτεία Μιτσοακάν.

