Συνολικά 227 μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου St Mary, στην πολιτεία του Νίγηρα, στην κεντρική Νιγηρία, απήχθησαν χθες Παρασκευή, ανακοίνωσε η ένωση χριστιανών της χώρας (CAN)· πρόκειται για τη δεύτερη απαγωγή αυτής της φύσης μέσα στην εβδομάδα, έπειτα από εκείνη των 25 γυμνασιόπαιδων, από σχολείο θηλέων, στην πολιτεία Κέμπι, στο βορειοδυτικό τμήμα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, 215 μαθητές και μαθήτριες και 12 εκπαιδευτικοί απήχθησαν από τρομοκράτες» στο σχολικό ίδρυμα στην πολιτεία του Νίγηρα, ανέφερε η CAN σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε έπειτα από επίσκεψη εκεί του προέδρου της τοπικής οργάνωσής της στην πολιτεία, του Μπούλος Ντάουα Γιοχάνα.

«Κατά τη διάρκεια της επίθεσης των τρομοκρατών, ορισμένοι μαθητές κατάφεραν να αποδράσουν», τόνισε ο κ. Γιοχάνα, κατά την ανακοίνωση.

Η Καθολική Εκκλησία στην περιοχή ανέφερε ότι «ένοπλοι εισέβαλαν» στο σχολείο μεταξύ 1 και 3 τα ξημερώματα, απάγοντας τα παιδιά και τους δασκάλους τους και πυροβολώντας έναν φρουρό ασφαλείας.

Η αστυνομία της πολιτείας του Νίγηρα δήλωσε ότι ειδικές μονάδες της, μαζί με τον στρατό, αναπτύχθηκαν για να αναζητήσουν τους μαθητές.

Η αστυνομία ανέφερε ότι έλαβε αναφορά πως «ένοπλοι ληστές εισέβαλαν» στο γυμνάσιο και «απήγαγαν έναν ακόμη μη εξακριβωμένο αριθμό μαθητών από τους θαλάμους του σχολείου».

Πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας «χτενίζουν τα δάση με στόχο τον εντοπισμό και τη διάσωση των απαχθέντων μαθητών».

Η πολιτειακή κυβέρνηση δήλωσε ότι το σχολείο είχε αγνοήσει εντολή για προσωρινό κλείσιμο όλων των οικοτροφείων σε ορισμένες περιοχές, μετά από πληροφορίες για «αυξημένο επίπεδο κινδύνου» σε τμήματα του βόρειου Νίγηρα που συνορεύουν με την Κέμπι.

Η κυβέρνηση του προέδρου Μπόλα Τινούμπου δήλωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού. Ο ίδιος έστειλε τον υφυπουργό Άμυνας να ηγηθεί της αναζήτησης για τις μαθήτριες που απήχθησαν.

Σφοδρή τζιχαντιστική εξέγερση εδώ και 16 χρόνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει με στρατιωτική δράση λόγω των στοχευμένων δολοφονιών Χριστιανών στη Νιγηρία από ριζοσπαστικές ισλαμιστικές ομάδες, ένα αφήγημα που η νιγηριανή κυβέρνηση απορρίπτει.

Η Νιγηρία, η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής με 220 εκατομμύρια κατοίκους, βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και 16 χρόνια με μια σφοδρή τζιχαντιστική εξέγερση στον μουσουλμανικό βορρά.

Τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν χαλιφάτο και η εκστρατεία τους, στην οποία έχουν εμπλακεί και μισθοφόροι ληστές, τροφοδοτεί μαζικές απαγωγές και φονικές επιθέσεις κατά των Χριστιανών.

Βαριά οπλισμένες εγκληματικές συμμορίες, γνωστές τοπικά ως «bandits», εντείνουν τις επιθέσεις τους σε αγροτικές περιοχές της βορειοδυτικής και κεντρικής Νιγηρίας, όπου η κρατική παρουσία είναι περιορισμένη, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους και πραγματοποιώντας απαγωγές για λύτρα.

Οι συμμορίες έχουν στρατόπεδα σε μια τεράστια δασική έκταση που εκτείνεται σε πολλές πολιτείες, μεταξύ των οποίων οι Ζαμφάρα, Κατσίνα, Καντούνα, Σοκότο, Κέμπι και Νίγηρας, από όπου εξαπολύουν επιθέσεις.

Η απαγωγή σχεδόν 300 μαθητριών στο Τσιμπόκ (βορειοανατολικά) το 2014 από τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη πολλών.

Πηγή: skai.gr

