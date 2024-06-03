«Δεν θα σας απογοητεύσω», υποσχέθηκε η εκλεγμένη πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ στις πρώτες δηλώσεις της σε τηλεοπτικό δίκτυο μετά την ανακοίνωση των πρώτων μερικών αποτελεσμάτων από το Εθνικό Εκλογικό Ινστιτούτο (INE), σύμφωνα με τα οποία βρίσκεται με διαφορά στην πρώτη θέση.

«Θα γίνω η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού», πρόσθεσε στη συνέχεια απευθυνόμενη σε οπαδούς της και ανακοινώνοντας ότι το κόμμα της, το Κίνημα για την Εθνική Αναγέννηση (MORENA) κέρδισε «ενισχυμένη πλειοψηφία» στο Κογκρέσο.

Η Κλαούδια Σέινμπαουμ εξελέγη ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού σε μια ιστορική συντριπτική νίκη.

Η επίσημη εκλογική αρχή του Μεξικού είπε ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η 61χρονη πρώην δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού κέρδισε με το συντριπτικό ποσοστό του 58- 60%. Αυτό της δίνει προβάδισμα άνω των 30 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την κύρια αντίπαλό της, την επιχειρηματία Xóchitl Gálvez.

Η Σέινμπαουμ θα αντικαταστήσει τον μέντορά της, τον απερχόμενο Πρόεδρο Andrés Manuel López Obrador, την 1η Οκτωβρίου.

Η πρώην ενεργειακή επιστήμονας, υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να βασίζεται στις «προόδους» του απερχόμενου προέδρου.

Οι υποστηρικτές της πανηγυρίζουν στο Ζόκαλο, την κεντρική πλατεία της Πόλης του Μεξικού, ανεμίζοντας πανό που γράφουν «Κλαούδια Σέινμπαουμ, πρόεδρος».

Ποια είναι η Κλαούδια Σέινμπαουμ

Η Κλαούδια Σέινμπαουμ, της οποίας οι Εβραίοι παππούδες της μητέρας της μετανάστευσαν στο Μεξικό από τη Βουλγαρία αφού φυγαδεύτηκαν από τους Ναζί, είχε μια λαμπρή καριέρα ως επιστήμονας πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Ο παππούς και η γιαγιά του κατάγονταν από τη Λιθουανία.

Και οι δύο γονείς της ήταν επιστήμονες και η ίδια σπούδασε φυσική προτού πάρει διδακτορικό στην ενεργειακή μηχανική.

Πέρασε χρόνια σε ένα διάσημο ερευνητικό εργαστήριο στην Καλιφόρνια μελετώντας τα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας του Μεξικού και έγινε ειδικός στην κλιματική αλλαγή. Αυτή η εμπειρία και ο μαθητικός της ακτιβισμός της κέρδισαν τελικά τη θέση της γραμματέας περιβάλλοντος για την Πόλη του Μεξικού την εποχή που ο Andrés Manuel López Obrador ήταν δήμαρχος της πρωτεύουσας.

Το 2018 έγινε η πρώτη γυναίκα δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, θέση που κράτησε μέχρι το 2023, όταν παραιτήθηκε για να διεκδικήσει την προεδρία.

Πηγή: skai.gr

