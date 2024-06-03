Η κυβέρνηση των Μαλδίβων ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει στους κατόχους ισραηλινών διαβατηρίων την είσοδο στη χώρα λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Το νησιωτικό έθνος γνωστό για τα πολυτελή θέρετρα και τις ατελείωτες παραλίες με λευκή άμμο, έκανε γνωστή τη συγκεκριμένη απόφαση με δελτίο τύπου χθες, Κυριακή.

Ο πρόεδρος των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Μουίζου, αποφάσισε να επιβάλει την απαγόρευση μετά από σύσταση του υπουργικού συμβουλίου, ανέφερε η ανακοίνωση. Οι νόμοι της χώρας θα τροποποιηθούν και θα συσταθεί υπουργική υποεπιτροπή για την επίβλεψη των προσπαθειών, ανέφερε το γραφείο του προέδρου.

Μετά την είδηση ​​της απαγόρευσης, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ συνέστησε στους Ισραηλινούς να αποφεύγουν τα ταξίδια στο νησί και «για τους Ισραηλινούς πολίτες που διαμένουν στη χώρα, συνιστάται να σκεφτούν να φύγουν, καθώς εάν βρεθούν σε κίνδυνο για οποιονδήποτε λόγο, θα είναι δύσκολο να βοηθήσουμε».

Ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι διορίζει έναν ειδικό απεσταλμένο για την αξιολόγηση των παλαιστινιακών αναγκών και οργανώνει έρανο για να «βοηθήσουμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας στην Παλαιστίνη» με την UNRWA, ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Μοχάμεντ Μουίζου θα πραγματοποιήσει επίσης μια πανεθνική συγκέντρωση υπό το σύνθημα «Falastheenaa Eku Dhivehin», που μεταφράζεται σε «Οι Μαλδίβες στην Αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη».

Η είδηση ​​έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφότου ο πρόεδρος καταδίκασε την ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Ράφα, η οποία σκότωσε τουλάχιστον 45 Παλαιστίνιους και τραυμάτισε περισσότερους από 200.

«Μαζί με την κυβέρνηση και τον λαό των Μαλδίβων, καλώ για άμεση κατάπαυση του πυρός, τερματισμό της βίας και ανεμπόδιστη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια», ανάρτησε ο πρόεδρος στο X την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

