Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: Νεκρός στο χωριό του βρέθηκε 35χρονος που θεωρούνταν όμηρος της Χαμάς

Ο Ντόλεβ Γεχούντ αγνοούνταν από τις 7 Οκτωβρίου, ημέρα επίθεσης της Χαμάς - Σκοτώθηκε στη διάρκεια της σφαγής στο κιμπούτς Νιρ Οζ

Ντόλεβ Γεχούντ (Dolev Yehud)

Ένας 35χρονος Ισραηλινός, ο οποίος αγνοούνταν από τις 7 Οκτωβρίου, ημέρα επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, και ο οποίος θεωρούνταν ότι συγκαταλέγεται στους ομήρους που μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, εντοπίστηκε νεκρός στο συνοριακό χωριό όπου κατοικούσε, μετέδωσαν σήμερα τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο Ντόλεβ Γεχούντ (Dolev Yehud) σκοτώθηκε από τη Χαμάς στη διάρκεια της σφαγής στο κιμπούτς Νιρ Οζ, όπου πολλοί άλλοι κάτοικοί του έχασαν τη ζωή τους - κάποιοι μέσα στα σπίτια τους που πυρπόλησε η οργάνωση - ή απήχθησαν.

Ο Yehud, ο οποίος εργαζόταν ως γιατρός, σκοτώθηκε αφού έφυγε από το σπίτι του για να σώσει ζωές, μετά την σφαγή της Χαμάς. 

Τα λείψανα του Γεχούντ ταυτοποιήθηκαν έπειτα από μακροχρόνιες εξετάσεις και αναλύσεις, με την συνεργασία των IDF και ανθρωπολόγων. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Χαμάς Λωρίδα της Γάζας Μεσανατολικό όμηροι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark