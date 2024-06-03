Ένας 35χρονος Ισραηλινός, ο οποίος αγνοούνταν από τις 7 Οκτωβρίου, ημέρα επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, και ο οποίος θεωρούνταν ότι συγκαταλέγεται στους ομήρους που μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, εντοπίστηκε νεκρός στο συνοριακό χωριό όπου κατοικούσε, μετέδωσαν σήμερα τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο Ντόλεβ Γεχούντ (Dolev Yehud) σκοτώθηκε από τη Χαμάς στη διάρκεια της σφαγής στο κιμπούτς Νιρ Οζ, όπου πολλοί άλλοι κάτοικοί του έχασαν τη ζωή τους - κάποιοι μέσα στα σπίτια τους που πυρπόλησε η οργάνωση - ή απήχθησαν.

Dolev Yehud was a paramedic and was murdered by Hamas during the October 7 massacre, when he left his house in order to try to save lives. His body was located in Kibbutz Nir Oz.



Following an identification process that was carried out by medical officials from the National… pic.twitter.com/91bJTY6bvS — Israel Defense Forces (@IDF) June 3, 2024

Ο Yehud, ο οποίος εργαζόταν ως γιατρός, σκοτώθηκε αφού έφυγε από το σπίτι του για να σώσει ζωές, μετά την σφαγή της Χαμάς.

Τα λείψανα του Γεχούντ ταυτοποιήθηκαν έπειτα από μακροχρόνιες εξετάσεις και αναλύσεις, με την συνεργασία των IDF και ανθρωπολόγων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.