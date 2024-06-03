Το 2019, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξασφάλισε τη θέση της ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ισχνή πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόλις εννέα ψήφους.

Φέτος, το παιχνίδι των αριθμών που απαιτείται για να εξασφαλιστεί μια δεύτερη θητεία από ένα δυνητικά πιο εχθρικό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις Ευρωεκλογές, φαίνεται ακόμη πιο σκληρό. Υπάρχει μάλιστα ισχυρή πιθανότητα η Γερμανίδα να μην πάρει τις ψήφους.

Προκειμένου να κερδίσει άλλη μια θητεία στον 13ο όροφο των κεντρικών γραφείων της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, η Φον ντερ Λάιεν πρέπει να ξεπεράσει δύο μεγάλους πολιτικούς σκοπέλους.

Πρώτον, πρέπει να κερδίσει την υποστήριξη από την πλειοψηφία των 27 ηγετών της ΕΕ κατά τη διάρκεια μιας μετεκλογικής συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα τέλη Ιουνίου. Δεύτερον, πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 361 ψήφους από 720 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να επιβεβαιώσει την επιλογή των ηγετών κατά τη διάρκεια μιας επόμενης μυστικής ψηφοφορίας.

Τα πράγματα είναι ευκολότερα στο μέτωπο του Συμβουλίου. Το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) της Φον ντερ Λάιεν έχει στο στρατόπεδό του 12 αρχηγούς κυβερνήσεων της ΕΕ. Υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος να πάνε τα πράγματα στραβά: ο Γάλλος Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε να βρει έναν άλλο υποψήφιο και ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς προέρχεται από τη σοσιαλιστική πτέρυγα.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ΕΛΚ θα είναι η μεγαλύτερη ομάδα στο Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές, με 170 έδρες. Για να δημιουργήσει πλειοψηφία, θα χρειαστεί στη συνέχεια να τάξει «λαγούς με πατραχείλια» στις άλλες μεγάλες κεντρώες ομάδες - τους Σοσιαλιστές και τους Φιλελεύθερους.

Ακόμα και τότε, ωστόσο, πρέπει να βγάλουμε τις αριθμομηχανές μας και να δούμε πώς συσσωρεύονται οι αριθμοί. Μπορείτε να στοιχηματίσετε ότι η Φον ντερ Λάιεν θα κάνει ακριβώς αυτό.

Κάντε τα μαθηματικά

Εάν καταφέρει να εξασφαλίσει υποστήριξη από το ΕΛΚ, τη φιλελεύθερη ομάδα Renew Europe και τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, αυτό πρακτικά σημαίνει περίπου 390 έδρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Politico.

Αυτό θα την έβαζε πάνω από το όριο των 361, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Εμπειρογνώμονες και πολιτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμα κι αν οι ηγέτες των κομμάτων τους διατάξουν να στηρίξουν τη Φον ντερ Λάιεν, είναι πιθανό ότι πάνω από το 10% των νομοθετών σε καθεμία από αυτές τις ομάδες είτε θα της αντιταχθούν είτε θα απέχουν τη μεγάλη μέρα.

Ένα τέτοιο ποσοστό φθοράς θα μείωνε το σύνολό της σε 351, 10 λιγότερο από τον κρίσιμο αριθμό. Και αυτή είναι μια γενναιόδωρη εκτίμηση.

Όσον αφορά τους Σοσιαλιστές και τους Φιλελεύθερους, ένας αυξανόμενος αριθμός ευρωβουλευτών τους ενδέχεται να της γυρίσει την πλάτη επειδή ανησυχεί ότι είναι πρόθυμη να εξετάσει το ενδεχόμενο συμμαχίας με την ακροδεξιά πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Την κατηγορούν επίσης ότι αποδυναμώνει την πράσινη ατζέντα της ΕΕ.

Επιπλέον, υπάρχουν έντονα σημάδια κινδύνου ότι ο αριθμός των ανταρτών στις τάξεις της ΕΛΚ θα μπορούσε να είναι «παράξενα υψηλός».

Σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος του ΕΛΚ, η Φον ντερ Λάιεν πρέπει να σηκώσει τα μανίκια της και να τηλεφωνήσει σε όλους.

«Πρέπει να συνεχίσει να το κάνει μέχρι να τελειώσει η εκστρατεία. Πρέπει να πιέσει σκληρά για να καταφέρει την Ισπανία. Πρέπει να πιέσει σκληρά για να πετύχει η Πολωνία. Χρειάζεται σχεδιασμός», είπε ο εκπρόσωπος του ΕΛΚ.

Ο παράγοντας που ακούει στο όνομα Μελόνι

Η Φον ντερ Λάιεν φλερτάρει επιμελώς την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, την υποστήριξη της οποίας θα χρειαστεί τόσο στο τραπέζι του Συμβουλίου όσο και στο Κοινοβούλιο, αλλά φαίνεται σαν μια στρατηγική που θα μπορούσε να αποτύχει. Όσο πιο κοντά πλησιάζει τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς (ECR) της Μελόνι, τόσο περισσότερες ψήφους θα αιμορραγεί από τους Σοσιαλιστές και τους Φιλελεύθερους.

Οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D), οι Renew και οι Πράσινοι έχουν πει ότι δεν θα υποστηρίξουν την επανεκλογή της Φον ντερ Λάιεν εάν συνάψει οποιουδήποτε είδους συμφωνία με τους ακροδεξιούς συμμάχους της Μελόνι στο Κοινοβούλιο.

Πηγή: skai.gr

