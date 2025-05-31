Οι ένοπλες δυνάμεις της Νιγηρίας ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι σκότωσαν πάνω από εξήντα τζιχαντιστές, ανάμεσά τους μορφή-κλειδί της Μπόκο Χαράμ, κατά τη διάρκεια αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεων που διεξήγαγαν στο βορειοανατολικό τμήμα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής, περιοχή που αποτελεί επίκεντρο της εξέγερσης ισλαμιστών από το 2009.

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, οι ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε δυο διακριτές επιθέσεις εναντίον στρατοπέδων της Μπόκο Χαράμ και της αντίπαλης παράταξης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), σκοτώνοντας δεκάδες μαχητές τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού επιτελείου.

«Δεκάδες τρομοκράτες της Μπόκο Χαράμ εξουδετερώθηκαν» κατά τη διάρκεια επιδρομής σε στρατόπεδό τους στο χωριό Μπίτα, στην περιφέρεια της πόλης Γκουόζα, στην πολιτεία Μπόρνο, κοντά στα σύνορα με το Καμερούν, ανέφεραν οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις.

«Η εντατική σύγκρουση οδήγησε στην εξουδετέρωση τουλάχιστον 60 τρομοκρατών», πρόσθεσαν αναφερόμενες στην επιχείρηση στο Μπίτα.

Δυο πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις δυνάμεις ασφαλείας επιβεβαίωσαν ότι έγιναν αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατοπέδων της Μπόκο Χαράμ στα χωριά Μπίτα και Καρέτο, στην περιοχή Αμπάνταμ, κοντά στα σύνορα με τον Νίγηρα.

«Ο απολογισμός των 60 νεκρών αφορά μόνο την επιχείρηση στο Μπίτα, δεν έχουμε ακόμα συγκεκριμένες πληροφορίες για την επίθεση στο Καρέτο», διευκρίνισε η μια από τις πηγές, υπονοώντας πως τα μέλη της Μπόκο Χαράμ που σκοτώθηκαν μπορεί να είναι πολύ περισσότερα.

Μερικές ώρες αργότερα ο στρατός στοχοποίησε οχυρό της Μπόκο Χαράμ στην πόλη Κουκάουα, στις όχθες της λίμνης Τσαντ, όπου τοπικός ηγέτης της οργάνωσης και διοικητές μονάδων της σκοτώθηκαν, σύμφωνα με χωριστή ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.

Ο ηγέτης αυτός, γνωστός με το όνομα Αμίρ Αμπού Φατίμα, «τραυματίστηκε θανάσιμα» κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με στρατιώτες, ανέφεραν.

«Υπαρχηγός του, ειδικοί στα εκρηκτικά και πολυάριθμοι άλλοι τρομοκράτες επίσης σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης», κατά το ανακοινωθέν.

Ο Αμίρ Αμπού Φατίμα ήταν ανάμεσα στους πλέον καταζητούμενους τζιχαντιστές από τις ένοπλες δυνάμεις της Νιγηρίας. Οι νιγηριανές αρχές υπόσχονταν αμοιβή 100 εκατομμυρίων νάιρα (περίπου 63.000 ευρώ) για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, οι δυο τζιχαντιστικές οργανώσεις πολλαπλασίασαν τις επιθέσεις τους εναντίον στρατιωτικών βάσεων, σκοτώνοντας μέλη των ενόπλων δυνάμεων κι αρπάζοντας οπλισμό και πυρομαχικά. Σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP, έγιναν πάνω από δέκα επιθέσεις μέσα σε δυο μήνες.

Οι τζιχαντιστικές οργανώσεις κλιμάκωσαν επίσης τις επιδρομές τους σε χωριά στον βορρά, ιδίως στις πολιτείες Μπόρνο, Ανταμάουα και Γιόμπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

