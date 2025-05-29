Μεξικό: Έξι στρατιωτικοί σκοτώνονται σε έκρηξη νάρκης

Έξι στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν προχθές Τρίτη το βράδυ όταν εξερράγη νάρκη καθώς περιπολούσαν σε περιοχή όπου μαίνεται σύγκρουση στο δυτικό Μεξικό, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο των ενόπλων δυνάμεων που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο χθες Τετάρτη.

Η έκρηξη είχε αποτέλεσμα την «πλήρη απώλεια» του τεθωρακισμένου οχήματος στο οποίο επέβαιναν τα θύματα –δυο αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς και τέσσερα μέλη των ειδικών δυνάμεων–, διευκρινίζεται στο έγγραφο, που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου χθες Τετάρτη.

Το όχημα βρισκόταν σε τομέα στα όρια των πολιτειών Μιτσοακάν και Χαλίσκο, όπου εμπλέκονται σε σύγκρουση για τον έλεγχο εδαφών δυο μαφίες, το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ) και τα Cárteles Unidos («Ενωμένα Καρτέλ»).

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ εξέφρασε αλληλεγγύη στα θύματα και στους οικείους τους και καταδίκασε χθες τη χρήση «εκρηκτικών μηχανισμών» εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, αποφεύγοντας να επιρρίψει ευθύνες σε κάποια συμμορία ονομαστικά.

Οι δυο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο στην πόλη Απατσινγκάν, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις έστειλαν έξι αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα στην περιοχή όπου έγινε η επίθεση για να παρασχεθεί «υποστήριξη» στα μέλη τους που επιχειρούν επί του πεδίου, πάντα σύμφωνα με το έγγραφο.

Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το ΚΝΓΧ και τη συμμορία Cárteles Unidos ξένες «τρομοκρατικές» οργανώσεις, προσάπτοντάς τους ιδίως διακίνηση φαιντανύλης.

Η Ουάσιγκτον είχε εξάλλου ήδη επικηρύξει στο παρελθόν, προσφέροντας 15 εκατομμύρια δολάρια για τη σύλληψη του, τον ηγέτη του ΚΝΓΧ, τον Νεμέσιο Οσεγκέρα, ή «Ελ Μέντσο».

