Αγγλία: Σπάνιο βασιλικό δαχτυλίδι 200 ετών βρέθηκε τυχαία σε φιλανθρωπικό κατάστημα

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ένα μοναδικό δαχτυλίδι, φτιαγμένο κατόπιν παραγγελίας του βασιλιά Γεωργίου Δ΄ για να τιμήσει τη μνήμη της αδερφής του, πριγκίπισσας Αμέλια, ανακαλύφθηκε τυχαία σε φιλανθρωπικό κατάστημα στο Λέστερ της Αγγλίας.

Το πολύτιμο αντικείμενο αγοράστηκε για μόλις 15 λίρες από έναν ανυποψίαστο πελάτη, ο οποίος στη συνέχεια το προσκόμισε στον γνωστό δημοπράτη Τσαρλς Χάνσον — χωρίς να γνωρίζει την ιστορική του αξία.

Το δαχτυλίδι, που χρονολογείται από τις αρχές του 19ου αιώνα, αναμένεται να πουληθεί σε δημοπρασία έναντι ποσού μεταξύ 3.000 και 5.000 λιρών. Ο κ. Χάνσον δήλωσε ότι έμεινε «άφωνος».

«Μέσα από ένα απλό κουτί ξεπρόβαλε ένα κομμάτι βασιλικής ιστορίας. Δεν είναι μόνο η χρηματική του αξία, αλλά το συναίσθημα, η ιστορία και η ανθρώπινη διάσταση πίσω από αυτό το δαχτυλίδι που σε συγκλονίζουν», τόνισε ο ίδιος.

Η πριγκίπισσα Αμέλια πέθανε το 1810 από φυματίωση, και το δαχτυλίδι κατασκευάστηκε την ίδια χρονιά από τους επίσημους χρυσοχόους της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με την παράδοση, λίγο πριν πεθάνει, η Αμέλια παρέδωσε στον πατέρα της, βασιλιά Γεώργιο Γ΄, ένα δαχτυλίδι που περιείχε μία τούφα από τα μαλλιά της, ψιθυρίζοντας: «Να με θυμάσαι».

Αυτά τα λόγια χαράχθηκαν στο εσωτερικό του δαχτυλιδιού, κάτω από την εικόνα ενός στέμματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.