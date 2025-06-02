Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι Αρχές στην Ινδία επειδή προσπάθησε να εισαγάγει λαθραία δεκάδες σπάνια ερπετά, συμπεριλαμβανομένων δηλητηριωδών φιδιών, στη χώρα.

Ο Ινδός πολίτης επέστρεφε από την Ταϊλάνδη όταν στο αεροδρόμιο της Βομβάης την Κυριακή τον σταμάτησαν τελωνειακοί υπάλληλοι.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα ερπετά, συμπεριλαμβανομένων 44 δηλητηριωδών οχιών, βρέθηκαν κρυμμένα στις αποσκευές του άνδρα που είχαν παραδοθεί.

Τα ερπετά έχουν κατασχεθεί βάσει διαφόρων νόμων περί προστασίας της άγριας ζωής στην Ινδία.

Ο επιβάτης δεν έχει κατονομαστεί και καθώς βρίσκεται υπό κράτηση, δεν έχει σχολιάσει τη σύλληψή του.

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι δημοσίευσαν φωτογραφίες στο X με πολύχρωμα φίδια να στριφογυρίζουν μέσα σε ένα πιάτο.

Στην ανάρτησή τους, ανέφεραν ότι είχαν κατασχέσει τρεις οχιές με κερασφόρο ουρά αράχνης, πέντε ασιατικές χελώνες και 44 ινδονησιακές οχιές.

Δεν είναι σαφές από πού προήλθαν τα ερπετά.

Ενώ δεν είναι παράνομη η εισαγωγή ζώων στη χώρα, ο νόμος της Ινδίας για την προστασία της άγριας ζωής απαγορεύει την εισαγωγή ορισμένων ειδών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα ή προστατευόμενα από την κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

