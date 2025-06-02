Στάρμερ: Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη ρωσική απειλή

Η Βρετανία δεν μπορεί να αγνοήσει την απειλή που θέτει η Ρωσία, δήλωσε σήμερα Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ενόψει της δημοσίευσης μιας στρατηγικής αμυντικής αναθεώρησης όπου αναμένεται να ζητήσει μεγαλύτερη ετοιμότητα για τη διεξαγωγή ενός σύγχρονου πολέμου.
«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την απειλή που θέτει η Ρωσία. Έχουμε δει τι συνέβη στην Ουκρανία πριν από μόλις τρία χρόνια», δήλωσε ο Στάρμερ στο BBC, όταν ρωτήθηκε αν η Βρετανία θα έπρεπε να στείλει στρατεύματα για να πολεμήσουν σε μια μελλοντική ευρωπαϊκή σύγκρουση.
