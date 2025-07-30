Πολ Μάριο Ντέι: Πέθανε σε ηλικία 69 ετών ο πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden

Ο Πολ Μάριο Ντέι, ο πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden πέθανε σε ηλικία 69 ετών. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από το συγκρότημά του, More, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό των More στο Instagram αναφέρεται: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι που μάθαμε για τον θάνατο του σπουδαίου τραγουδιστή των More, Πολ Μάριο Ντέι. Ο Πολ ήταν ένα τεράστιο κομμάτι του νέου κύματος της βρετανικής heavy metal από την εποχή του σε μια πρώιμη εκδοχή των Iron Maiden και φυσικά από τη φανταστική του ερμηνεία στο άλμπουμ "Warhead".

Ήταν μια πολύ αγαπημένη προσωπικότητα στη βρετανική ροκ μουσική και έπαιξε σε πολλές αξέχαστες συναυλίες, όπως η θρυλική συναυλία Monsters of Rock του 1981 στο Castle Donington με τους AC/DC, Whitesnake/David Coverdale, καθώς και σε περιοδείες με τους Iron Maiden, Def Leppard και πολλούς άλλους θρυλικούς καλλιτέχνες» σημειώνεται. Ο Μάικ Φρίλαντ τον θυμάται με αγάπη ως έναν "τρελά σπουδαίο τραγουδιστή!". Είναι τιμή για εμάς να συνεχίζουμε να παίζουμε τη μουσική του και θα τον σκεφτόμαστε πάντα κάθε φορά που θα ξεκινάμε το "Warhead". Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του Πολ, καθώς και στους πολλούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο που αγαπούν τη μουσική του», σημειώνεται.

Ο Πολ Μάριο Ντέι προσλήφθηκε από τον μπασίστα Στιβ Χάρις, όταν ίδρυσε τους Iron Maiden το 1975. Ο Ντέι ήταν ο πρώτος τραγουδιστής του συγκροτήματος και ήταν μαζί τους το 1975 - 1976 προτού αντικατασταθεί από τον Ντένις Γουίλκοκ. Σε βίντεο που καταγράφει τη δημιουργία του συγκροτήματος, με τίτλο «Iron Maiden: The Early Days», αποκαλύφθηκε ότι απολύθηκε λόγω έλλειψης σκηνικής παρουσίας.

Πηγή: skai.gr

