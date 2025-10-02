DW: Μεγάλα λόγια, πενιχρά αποτελέσματα

Πάνω από 40 ηγέτες από όλη την Ευρώπη φιλοξενούνται σήμερα στην Κοπεγχάγη για την 7η συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ), που ξεκίνησε το 2022 για να ενισχύσει την ιδέα της κοινής πορείας της ΕΕ με χώρες που φιλοδοξούν να γίνουν μέλος της, χωρίς όμως έως σήμερα ουσιαστικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία στην ενέργεια, τις επενδύσεις ή το μεταναστευτικό.



«Θα πρέπει να χτίσουμε μαζί μια ισχυρή αρχιτεκτονική ασφαλείας» τόνισε, με αφορμή τη σύνοδο, η πρόεδρος της Κομισιόν, υπενθυμίζοντας ότι 29 μέλη της ΕΠΚ είναι «σύμμαχοι» του ΝΑΤΟ.



Η ασφάλεια στην ΕΕ, οι διαφωνίες και οι προτεραιότητες



Αν και η χθεσινή άτυπη σύνοδος Κορυφής στην Κοπεγχάγη επικεντρώθηκε στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, οι Ευρωπαίοι ηγέτες παρέπεμψαν τελικά τις σημαντικές αποφάσεις για επιτάχυνση της αμυντικής «θωράκισης» της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα τέλη Οκτωβρίου. Αν και όλοι συμφωνούν στην άμεση ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, χθες καταγράφηκαν διαφωνίες τόσο για τις προτεραιότητες, τον τρόπο χρηματοδότησης των αμυντικών πρότζεκτ, αλλά και για το «δάνειο αποζημιώσεων» στην Ουκρανία.



Ως προτεραιότητα, η πρόεδρος της Κομισιόν έχει θέσει το «τείχος εναντίον drones», το οποίο στηρίζουν θερμά οι Βαλτικές χώρες και η Πολωνία, ενώ η Γαλλία προτιμά ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και δυνατότητα πλήγματος με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ενώ το Βερολίνο προτείνει να προωθηθούν προγράμματα άμεσης υλοποίησης. Η Ελλάδα και η Ιταλία ζήτησαν να μην παραμεληθούν τα νότια σύνορα της Ευρώπης, μέσω της προτεραιοποίησης της αμυντικής «θωράκισης» της ανατολικής πτέρυγας.



«Φρένο», εξάλλου, στην επιδίωξη της προέδρου της Κομισιόν να ηγηθεί του επανεξοπλισμού της Ευρώπης έβαλαν αρκετοί ηγέτες, υπενθυμίζοντας ότι η άμυνα αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Για τον λόγο αυτό, συμφωνήθηκε να δοθεί ισχυρότερος ρόλος στους υπουργούς Άμυνας, που θα συναντώνται πλέον πιο συχνά στις Βρυξέλλες ώστε να συντονίζουν κοινά αμυντικά πρότζεκτ, ενώ δόθηκε «εντολή» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να παρουσιάσει τον σχετικό «οδικό χάρτη» στις 16 Οκτωβρίου.



Παρά το ότι τόσο η Γερμανία όσο και η Γαλλία στηρίζουν επί της αρχής την πρόταση για «δάνειο αποζημιώσεων» ύψους 140 δισ. στην Ουκρανία, που προτείνει η Κομισιόν μέσω κερδών από τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, το Βέλγιο εξέφρασε εκ νέου επιφυλάξεις ως προς τη νομική βάση της πρότασης. Πάντως, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα τέλη Οκτωβρίου.



Το ίδιο θα συμβεί και με την υπερφιλόδοξη πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για παράκαμψη της ομοφωνίας, προκειμένου να ανοίξουν τα διαπραγματευτικά κεφάλαια της Ουκρανίας με την ΕΕ, καθώς «προσέκρουσε» εκ νέου χθες στην κάθετη άρνηση του Ούγγρου πρωθυπουργού.

