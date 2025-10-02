Στους δρόμους βγαίνουν ξανά διαδηλωτές σε περισσότερες από 240 τοποθεσίες σε όλη τη Γαλλία σήμερα Πέμπτη απαιτώντας από την κυβέρνηση να καταργήσει τις επικείμενες περικοπές στον προϋπολογισμό, όπως δήλωσε το συνδικάτο CGT.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο νεοδιορισθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, δέχονται πιέσεις να θέσουν υπό έλεγχο τα οικονομικά της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.

Ωστόσο, οι ηγέτες των συνδικάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από το σκληροπυρηνικό CGT και το μεγαλύτερο συνδικάτο της Γαλλίας, το CFDT, θέλουν περισσότερες δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες, υψηλότερους φόρους στους πλούσιους και την κατάργηση μιας αλλαγής που πραγματοποίησε η κυβέρνηση στις κρατικές συντάξεις.

«Πρώτα απ 'όλα, αυτό που θέλουμε να μάθουμε είναι ποια θα είναι η κυβέρνηση... Και μετά θέλουμε να μάθουμε ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός και, αν υπάρξουν τυχόν καθυστερήσεις στον προϋπολογισμό, προφανώς δεν θα τον αφήσουμε να περάσει», δήλωσε η γενική γραμματέας του CGT, Σόφι Μπινέ, στο BFM TV.

Περίπου 76.000 αστυνομικοί πρόκειται να αναπτυχθούν, με περίπου 5.000 στην περιοχή του Παρισιού, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό στο BFM.

Η κυβέρνηση αντιμετώπισε διαμαρτυρίες και απεργίες τον Σεπτέμβριο, όταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών, μηχανοδηγών τρένων, φαρμακοποιών και προσωπικού νοσοκομείων, διαμαρτυρήθηκαν κατά του προτεινόμενου προϋπολογισμού της Γαλλίας για το 2026, και έφηβοι μπλόκαραν δεκάδες λύκεια για ώρες.

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Γαλλίας πέρυσι ήταν σχεδόν διπλάσιο από το όριο του 3% της ΕΕ. Ο Λεκορνί θα πρέπει να δώσει μεγάλο αγώνα προκειμένου να συγκεντρώσει κοινοβουλευτική υποστήριξη για τον προϋπολογισμό του 2026.

Τα κόμματα συμφωνούν σε γενικές γραμμές ως προς την ανάγκη μείωσης του ελλείμματος, το οποίο έφτασε στο 5,8% του ΑΕΠ το 2024, αλλά όχι ως προς το πώς θα γίνει αυτό.

