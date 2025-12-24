Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με κάγκελα στα παράθυρα θωρακίζουν το Λούβρο μετά τη ληστεία (Εικόνες και βίντεο)

Μεταλλικά κάγκελα τοποθετήθηκαν στο παράθυρο της γκαλερί που έγινε η ληστεία, ενώ το Λούβρο έχει σκοπό να βάλει και άλλα, καθώς αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας 

Λούβρο

Μεταλλικά κάγκελα τοποθετήθηκαν στο μουσείο του Λούβρου, και συγκεκριμένα στα παράθυρα της γκαλερί, από όπου εκλάπησαν πολύτιμα κοσμήματα τον Οκτώβριο, αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων. 

«Είναι ένα από τα έκτακτα μέτρα που αποφασίστηκαν μετά την κλοπή», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του μουσείου, Φράνσις Στέινμποκ στο γαλλικό πρακτορείο. 
Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, οι εργάτες τοποθέτησαν τα μεγάλα κάγκελα με τη βοήθεια γερανού. 

Δείτε εικόνες και βίντεο:

«Είχαμε δεσμευτεί να το κάνουμε πριν από το τέλος του έτους», σημείωσε ο Στέινμποκ, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να ασφαλιστούν και άλλα παράθυρα

Τα κάγκελα είναι το τελευταίο μέτρο που έχει ληφθεί τους τελευταίους μήνες, μετά τη ληστεία του αιώνα στο γνωστότερο μουσείο του κόσμου. Εντός του μουσείου υπάρχει και αστυνομική μονάδα ενώ έχει ενισχυθεί και η επιτήρηση μέσω των καμερών.  
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λούβρο μουσείο Ληστεία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark