Μεταλλικά κάγκελα τοποθετήθηκαν στο μουσείο του Λούβρου, και συγκεκριμένα στα παράθυρα της γκαλερί, από όπου εκλάπησαν πολύτιμα κοσμήματα τον Οκτώβριο, αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Είναι ένα από τα έκτακτα μέτρα που αποφασίστηκαν μετά την κλοπή», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του μουσείου, Φράνσις Στέινμποκ στο γαλλικό πρακτορείο.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, οι εργάτες τοποθέτησαν τα μεγάλα κάγκελα με τη βοήθεια γερανού.

Le Musée du Louvre continue le déploiement des mesures d’urgence annoncées :

- les dispositifs de mise à distance autour du Louvre sont installés sur le quai François Mitterrand ;

- un poste avancé mobile de la police nationale est présent depuis le 19 décembre sur le rond-point… pic.twitter.com/zzvEbwXhMN — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) December 23, 2025

«Είχαμε δεσμευτεί να το κάνουμε πριν από το τέλος του έτους», σημείωσε ο Στέινμποκ, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να ασφαλιστούν και άλλα παράθυρα.

Τα κάγκελα είναι το τελευταίο μέτρο που έχει ληφθεί τους τελευταίους μήνες, μετά τη ληστεία του αιώνα στο γνωστότερο μουσείο του κόσμου. Εντός του μουσείου υπάρχει και αστυνομική μονάδα ενώ έχει ενισχυθεί και η επιτήρηση μέσω των καμερών.



