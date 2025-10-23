Γαλλία: Οι ληστές του Λούβρου διαφεύγουν με τα κοσμήματα - Βίντεο

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου είδε το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε πραγματικό βίντεο από τη «ληστεία του αιώνα», με τους ληστές του Λούβρου να διαφεύγουν με τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα.

🇫🇷🚨BREAKING: Footage of the heist targeting the Louvre in Paris has now been released.



This is the first time we can see actual video of the "heist of the century."



Here, the thieves escape on a truck-mounted lift before fleeing on a scooter. pic.twitter.com/LsCrAFeziW October 22, 2025

Στο βίντεο οι ληστές εγκαταλείπουν την πτέρυγα του Μουσείου χρησιμοποιώντας το ανυψωτικό μηχάνημα που είχε τοποθετηθεί σε ένα φορτηγό, και κατόπιν διαφεύγουν με ένα δίκυκλο.

Οι ληστές που κατάφεραν και άρπαξαν τα κοσμήματα, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, από το μουσείο του Λούβρου την περασμένη Κυριακή παραμένουν άφαντοι.

Η πρόεδρος και διευθύντρια του μουσείου Λοράνς ντε Καρ, μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά μετά τη ληστεία την Κυριακή, παραδέχτηκε τα σημαντικά κενά που υπάρχουν όσον αφορά την ασφάλεια του μουσείου επισημαίνοντας σε Γάλλους γερουσιαστές ότι τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης γύρω από την περίμετρο του Λούβρου ήταν αδύναμα και «παλαιωμένα».

Η μόνη κάμερα που παρακολουθούσε τον εξωτερικό τοίχο του Λούβρου όπου έκαναν διάρρηξη ήταν στραμμένη μακριά από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου που οδηγούσε στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα όπου στεγάζονταν τα κοσμήματα, είπε.

